唱國歌、學習傳統文化　大陸足協「歸化球員」新規出爐

▲北京中赫國安足球隊兩名歸化球員侯永永及李可。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸民眾瘋足球，為增加過內聯賽水準及對抗性，對於使用「歸化球員」補強實力的動作也越來越多。對此，大陸國家足協29日公告《中國足球協會入籍球員管理暫行規定》，對歸化球員的轉會、註冊和參賽等問題進行規範，適用正在辦理入籍或已經完成入籍的球員。

▲大陸家族足協29日公布《中國足球協會入籍球員管理暫行規定》。（圖／翻攝大陸足協官網）

規定指出，俱樂部應對入籍球員進行中華傳統文化教育，瞭解中國歷史和國情，制定中文學習計畫，培養愛國主義情懷。值得注意的是，規定第20條表示，入籍球員應能識國旗、認國徽、唱國歌，俱樂部所在基層黨組織應對入籍球員進行黨史、基本理論的普及和教育。

規定第21條也提到，俱樂部應指定專人負責入籍球員的思想、生活、訓練、比賽的狀態跟蹤，每月向中國足球協會提交書面報告。從目前中超各隊的情況來看，已經辦理完手續的是北京國安隊的李可及侯永永。

▲大陸足協規定「歸化球員」得接受中華傳統文化教育。（圖／翻攝大陸足協官網）

據了解，20歲的挪威華裔侯永永（John Hou Sæter），母親是大陸人，曾在14歲獲得挪威足協頒發的「天才少年獎」。25歲的李可（Nicholas Harry Yennaris）則出生於英國倫敦，父親是賽普勒斯移民，母親是中國人。李可曾在8歲加入英超兵工廠青訓營，並擔任過英格蘭U18青年隊隊長。

《北京日報》報導，由於種種原因，本賽季中超前兩輪，「歸化球員」均無緣參賽，而29日中國足協印發了《入籍球員管理暫行規定》，被外界視作替這些球員出戰中超鋪平了道路。

