美中貿易戰延燒衝擊台灣出口　央行示警：受影響金額上看6000億元

▲美中貿易戰持續延燒，中央銀行提出示警，如果陸方轉向增加購買美國產品，將排擠到台灣出口，其中受傷最深的將是半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

美中貿易戰新一輪部長級貿易協商，已於三月底結束，陸方對美方釋出善意；對此，中央銀行提出示警，如果陸方轉向增加購買美國產品，將排擠到台灣出口，初估影響金額上看新台幣6140億元，其中受傷最深的將是半導體產業。

三月底新一輪中美部長級貿易協商結束，美國官員們與川普總統都表示協商有重大進展，讓全球市場充滿了樂觀氣氛，也激勵美股道瓊指數在上周五（29日）收盤上漲200點以上。

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對於美中貿易戰談判露出和解訊號，央行表示，美中儘早和解將有利全球貿易及經濟，台灣出口可望受惠；但是，如果陸方轉向增購美方產品，擴大對美採購如石油、礦物和原油、基礎金屬、汽車及零件等產品，將影響全球的貿易與供應鏈。

▲美中貿易戰持續延燒，中央銀行提出示警，如果陸方轉向增加購買美國產品，將排擠到台灣出口，其中受傷最深的將是半導體產業。圖為半導體矽晶圓。（圖／達志影像／美聯社）

依據央行統計，在美中貿易戰下，陸方若轉向增購美方產品而產生替代效應，各國經濟體出口恐受排擠；其中，以歐盟的548億美元受影響最大，其次是日本275億美元、第三為東協255億美元。

央行表示，台灣出口品項中受衝擊最大者，將是半導體產品，同時面對大陸可能擴大自美進口以及跨國企業轉移生產基地，提醒台灣半導體業者須因應可能的轉單效應及供應鏈重組。