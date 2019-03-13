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巨型狼犬「頭是人的2倍大」！　網友嚇傻：這怎麼養的？

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▲ 影片中的Yuki比身旁的布蘭妮還要高大，讓網友驚呼「怎麼會有這麼大隻的狗？」（圖／翻攝自instagram/brit_allen_）

國際中心／綜合報導

澳洲日前才有一頭重達1400公斤的巨牛「尼克斯」爆紅，最近在美國佛羅里達州（State of Florida）又出現了一隻超大型的狼犬。位於那不勒斯（Naples）的動保機構「Shy Wolf Sanctuary」近日在網路上公開一段影片，只見一名女性抱著一隻狼犬，這隻狼犬的塊頭看起來比她高上許多，頭更是她的2倍大，讓網友們看了都忍不住驚呼「哪裡來這麼大的一隻狗狗？」

根據《福斯新聞》12日報導，這隻「巨型狗狗」名叫Yuki，是狼與狗雜交所生下的狼犬，牠有著87.5％灰狼的血統、8.6％的西伯利亞雪橇犬血統和3.9％的德國牧羊犬血統。2008年，當時才8個月大的Yuki被主人以「牠比我所預想的還要大隻」為由遺棄。在動保人員及時將牠帶回收容所後， Yuki便一直住在Shy Wolf Sanctuary內直到現在，目前已經12歲了。

▲ 12歲的Yuki罹患血癌，收容所決定上網籌湊牠的醫藥費 。（圖／翻攝自Facebook／Shy Wolf Sanctuary）

據了解，狼與狗雜交後所生下的後代，平均壽命大約介於12歲至14歲年之間，就跟一般的大型家犬差不多。然而，不幸的是，Yuki罹患了絕症「血癌」，病情越來越嚴重，為了解救牠，因此收容所志工決定在臉書上發布牠的照片與影片，希望能號召善心人士捐款，以此募集到醫藥費。

網友們一方面同情Yuki的遭遇，一方面也將目光放在了Yuki的體型上，因為影片中，牠看起來比身旁的女志工布蘭妮（Brittany Allen）還要高大，甚至光是微張的嘴巴，就已經快要跟布蘭妮的臉一樣大。這讓許多人看了都相當震驚，紛紛留言詢問「怎麼會有這麼大隻的狗狗？」、「我很好奇這孩子這麼大一隻，你們是怎麼照顧牠的？」、「牠多高多重呀？我好想領養牠」

▲ 收容所人員解釋，Yuki之所以看起來這麼大隻，其實只是拍攝角度的問題。（圖／翻攝自instagram/brit_allen_）

對此，Shy Wolf Sanctuary出面回應，其實Yuki的體重大約就110磅左右（約50公斤），如果牠雙腳直立的話，高度大約跟5呎2吋（約157公分）的女孩子差不多，「或許是因為我們的拍攝角度問題，才會讓 Yuki看起來這麼大隻，其它張不同角度拍攝的照片就能看出，Yuki並沒有那麼巨大啦！」

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關鍵字：美國,Yuki,狼犬,Shy Wolf Sanctuary,佛羅里達州,北美要聞

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