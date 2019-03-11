雲端最有錢／不想再賠　贏家投資心理學現場分析

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大家都希望靠著投資發大財，可是有人總是賠了不甘心又加碼買了再繼續賠，或是開心地以為可以獲利了結時又不甘心賺不了更多，心情跟著大盤上沖下洗，停不下猶豫和焦慮，心理的糾葛起伏真是太折磨人了! 其實，投資就是一場心理遊戲! 阻礙獲利，削減信心的關鍵因素常常是我們自己，有什麼樣的方法可以幫助我們了解自己的行為慣性，突破賺不到錢的盲點呢?

節目中請到了兩位心理諮商師佛洛阿水、廖偉玲，和笑看人生千百回，擁有自己獨到心法的樂活大叔施昇輝，跟大家分享。先提醒各位好朋友們! 有非常棒的心理測驗可以幫助大家檢視自己的個性，找出最適合自己的投資方法喔!

以20萬投入股市的心理諮商師佛洛阿水提供奇準無比的心理測驗，想不想知道你適合哪一種股票投資獲利呢? 先來試試看你在愛情關係中，覺得自己最有魅力吸引人的地方在哪裡? 是善解人意還是幽默有創意? 另一位諮商心理師還要跟大家分享如何擺脫衝動消費的妙招! 要幫助自己能賺錢也要存錢，才能真正變有錢! 想不想過著跟有錢人一樣的生活呢? 該如何讓自己不要掉入金錢焦慮的恐慌中呢? 精彩的節目都在雲端最有錢第10集，千萬不要錯過囉!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）







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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。