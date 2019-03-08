連今年目標更近了！特斯拉獲161億資金　將在上海設製造廠

▲特斯拉與大陸幾家銀行達成協議，最多能獲得5.21億美元的貸款。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

特斯拉（Tesla）與大陸幾家銀行達成協議，最多能獲得5.21億美元（約161億台幣）的貸款，這些金額將用於特斯拉在上海設立汽車與電池製造廠。

根據《華爾街日報》報導，若是這項5.21億美元的協議正式啟動，特斯拉將更進一步接近它今年底年要在第一座海外工廠製造Model 3的目標。

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參與這項協議的幾家銀行團體包括建設銀行（China Construction Bank Corp.）、農業銀行（Agricultural Bank of China Ltd.）、工商銀行（Industrial and Commercial Bank of China Ltd.）和上海浦東發展銀行（Shanghai Pudong Development Bank Co.)）。

特斯拉預計將從今年開始為大陸市場生產Model 3，目標是周產1萬輛，到明年就可實現量產，特斯拉的最終目標是希望在大陸年產50萬輛車，好開拓大陸迅速擴張的電動車市場。

特斯拉在上海臨港的工廠在今年1月7日破土，在大陸生產汽車是能降低特斯拉成本的關鍵環節，同事也可以一併迴避掉美中貿易戰帶來的衝擊。

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