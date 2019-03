連今年目標更近了！特斯拉獲161億資金　將在上海設製造廠

▲特斯拉與大陸幾家銀行達成協議,最多能獲得5.21億美元的貸款。(圖/路透社)

特斯拉(Tesla)與大陸幾家銀行達成協議,最多能獲得5.21億美元(約161億台幣)的貸款,這些金額將用於特斯拉在上海設立汽車與電池製造廠。

根據《華爾街日報》報導,若是這項5.21億美元的協議正式啟動,特斯拉將更進一步接近它今年底年要在第一座海外工廠製造Model 3的目標。

參與這項協議的幾家銀行團體包括建設銀行(China Construction Bank Corp.)、農業銀行(Agricultural Bank of China Ltd.)、工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China Ltd.)和上海浦東發展銀行(Shanghai Pudong Development Bank Co.))。

特斯拉預計將從今年開始為大陸市場生產Model 3,目標是周產1萬輛,到明年就可實現量產,特斯拉的最終目標是希望在大陸年產50萬輛車,好開拓大陸迅速擴張的電動車市場。

特斯拉在上海臨港的工廠在今年1月7日破土,在大陸生產汽車是能降低特斯拉成本的關鍵環節,同事也可以一併迴避掉美中貿易戰帶來的衝擊。

