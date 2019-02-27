狗年賠的全賺回！一張表看完台股超狂二月創下3大紀錄



▲台股二月創下3大紀錄。（統計資料／截至2018年2月27日收盤時間；圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

今（27）日為2月台股最後一天交易日，面對228連續假期前的賣壓，以及盤後明晟（MSCI）調整台股權重，台股早盤震盪，尾盤卻在權值股拉抬下，爆出280億大量下，跌幅收斂，急拉了17.5點，終場僅小跌2.38點，以10389.17點作收。而金豬年一路報喜，截至今日收盤最新統計，三大法人累計今年以來一共買超1,350.64億元，即去年賣超金額約回補了約3成，股民狗年賠的金豬年全賺回；《東森新聞雲ETtoday》特別整理出台股二月寫下3大紀錄，以及法人長假過後投資建議。

台股周線連三紅，今日月線收長紅，成功寫下連二紅。統計2月以來的表現優異，今日雖未收紅，但相對抗跌，2月加權指數大漲逾375.84點，漲幅有3.75%。

統計今日外資在台股買超45.35億元，已經連續八個交易日共買超達451.46億元，累計2月外資在台股總計買超金額為647.22億元，且累計今年一共買超金額高達1,016.86億元。

請繼續往下閱讀...

台股金豬年後一路報喜，集中市場加權指數不但維持萬點之上，近五日皆保持在10,300大關之上，根據證交所統計，整體上市總市值突破31兆元，較狗年回升2兆元，紅包行情不墜。

元富投顧表示，這一波全球股市，美股彈回26,000點，上證站回3,000大關，台股也攻上萬點，對此項利多都做充分反應；未來美中若如期簽訂協議，股市要再大漲反應的機率降低，市場可能將回歸到真實基本面。

建議投資人可以觀察美國聯準會（Fed）的利率政策是否已經完全偏鴿派，再來是企業的獲利是否可以如期的成長，國內則看第一季上市櫃公司財報狀況及第二季有無除息行情，大盤指數暫時在萬點以上至10,500點區間波動。

《延伸閱讀》

►MSCI尾盤爆量280億急拉17.5點 台股逆轉終場僅小跌2.38點

►證交所新增強制下市條件 華映列潛在名單