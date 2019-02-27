MSCI尾盤爆量280億急拉17.5點　台股逆轉終場僅小跌2.38點　



▲繼元月行情後，統計台股2月以來上漲逾400點。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

今（27）日為2月台股最後一天交易日，面對連續假期前的賣壓及盤後明晟（MSCI）將調整台股權重，指數早盤開平走低狹幅震盪，所幸金融股指數力守紅盤，尾盤爆280億大量急拉17.5點，儘管無法收紅，但集中市場加權指數僅小跌2.38點，收10,389.17點，成交量1331億元，仍拉出月線連二紅。

美股昨日收小跌，明晟（MSCI）調高權重今日生效，雖然台股被調高權重，但權王台積電卻遭調降，以及228長假在即，台積電早盤承壓跌0.2%，台股集中市場加權指數開盤小跌5.74點，以10,385.81點開出；但多空方交戰激烈，在水泥、汽車、生技、航運等傳產股走揚下，指數隨即又翻紅。

本次MSCI調整，台灣個股新增一檔，3檔調升權重，包括上海商銀（5876）、南亞科（2408）、長榮（2603）及長榮航（2618）都被調升。其中上海商銀漲勢最強，漲逾6.68%、收47.90元；長榮航股價創波段高，終場漲2.32%；南亞科收漲0.32%。

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而另外有16檔調降權重，台積電（2330）權重遭降最多，終場跌0.21%，報239元；而另外像是鴻海（2317）、台塑（1301）、穩懋（3105）、聯電（2303）、中華電（2412）、南亞（2408）、日月光投控（3711）、台灣大（3045）、台新金（2887）、和碩（4938）、新光金（2888）、緯創（3231）、研華（2395）、中裕（4147）、皇翔（2545）等被調降。

而股王大立光（3008）盤中翻紅小漲0.69%，收4,360元，被動元件族群則因本季轉淡致股價壓回，像是國巨（2327）、華新科（2492）股價同步拉回整理，終場跌逾6.99%、6.94%。

美國公布房市數據不如預期，但消費者信心報告意外強勁。周二收盤，道瓊工業指數跌33.97點或0.13%，為26,057.98點。標普500指數跌2.21點或0.08%，為2,793.9點。那斯達克指數跌5.16點或0.07%，為7,549.30點。

法人表示，今年台股從1月4日最低點9,319點一路上漲到最高點10,416點，波段漲幅最高達17.7%，因年線壓力已近，且228長假將近，台股今呈現整理，但外資持續買超，台股短中期均呈現多頭架構，資金面無虞，投資人可待長假後再觀察國際股市變化。

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