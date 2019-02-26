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證交所新增強制下市條件　華映列潛在名單

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▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）
▲台灣證券交易所。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

因應部分公司財務不佳而且長期未見改善，證交所今（26）日召開例行董事會，宣布針對財務不佳公司新增強制下市條件。證交所公告營業細則修正，針對會計師出具經營存在重大不確定性的查核報告，或淨值已低於3元公司，在變更交易方法外，將給予三年的改善期，若期滿仍未改善將停止買賣，停止買賣六個月後還是無法恢復交易必須終止上市。

證交所表示，根據現行規範，已要求淨值為負數或因退票而遭拒絕往來公司，達到下市條件必須終止上市，但考量投資人權益未完全保障，此次再增設第三項下市條件，若公司未來達成會計師出具不確定查核報告，或最新財報所列淨值低於3元等二條件之一，其後無法於改善期及停止買賣期完成財務改善公司，必須終止上市。

換言之，上市公司若達成上述條件，除了依既有規範變更交易條件外，最快可能於三年半後下市。證交所表示，此做法更有利提升台股公司品質，並兼顧投資人權益。

請繼續往下閱讀...

根據官網公布名單，目前達到會計師出具查核報告或淨值已低於3元的潛在名單，有東華、科風、清惠、天瀚、聖馬丁-DR、神州-DR、樂士、東訊、倫飛、華映、新世紀、耀傑-DR、陽光能源-DR等13家公司。證交所指出，已呈報主管機關，將在正式公告後一年實施，預計最快2020年適用。

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關鍵字：證交所,強制下市,華映,下市

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