MSCI調升台股權重今收盤後生效　金管會密切關注日均量

▲MSCI調升台股權重今天收盤後生效。（圖／記者屠惠剛攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

MSCI調升台股權重將於今天(27日)收盤後、下週一(3月4日)生效，金管會主委顧立雄今天(27日)表示，會持續關注台股日均成交量的狀況，2月台股日均成交量上市櫃加起來維持在1500億以上，還算可以。

MSCI日前公布季度調整結果，台股在全球標準型指數新增上海商銀（5876）1檔，調整結果將於27日收盤後生效。這次MSCI季度調整後，台股在全球標準型指數佔比上升0.01%；在日本除外亞洲指數佔比上升0.02%；在新興市場指數佔比上升0.03%。

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金管會主委顧立雄今天受訪表示，這幾天台股看起來盤勢是走多，依照過往經驗尾盤會有上升，到時就會見真章，作為主管機關，主要要看日均成交量，如果日均量有在維持一定的量話，價格、市場的機制都要靠量才能夠支撐，所以量很重要。指數的上下起伏，尤其被動型基金的部分，還有外資的進出，從過去經驗上看起來影響不大，重點還是讓股市保持一個健全性，成交量如果能夠大，價格、市場運作機制才能夠確保，「如果沒有量其實講什麼也沒用！」

目前成交量還算滿意嗎？顧立雄說，1月份交易量比較不好，2月份看起來就蠻不錯，上市櫃加起來都超過1500億，甚至有到1600億、1700億。

外資有回頭了嗎？顧立雄也說：「外資現在看起來買盤比較多，還有散戶信心也有回來了！」

金管會證期局預估，MSCI調升台股權重後，估可以流入1.27億美元、約折合39億新台幣入台股。