沙國與陸簽8千億條約　擠下俄羅斯奪回最大石油出口國地位

▲沙國王儲穆罕默德在北京簽署了一項總規模價值280億美元的經濟合作協議。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）22日在北京簽署了一項總規模價值280億美元（約8705億台幣）的經濟合作協議，其中包含一項價值100億美元的協議，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）同意斥資100億美元在中國大陸興建煉油與石化工業區，這也算是沙國深耕亞洲市場的長期布局。

根據《雅虎財經》報導，Aramco公司對於這項合作協議表示，雙方將合作組成一家名為Aramco Petrochemical Co的公司，內部其中一個項目為每日產量為30萬桶的煉油廠，乙烯裂解爐及對二甲苯項目的年產量將分別達到150萬及130萬噸，沙國負責供應綜合設施所需的70%原油，預計將於2024年開始運營。

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大陸是世界最大石油進口國，亞洲又是世界最大石油消耗地區，沙國透過投資亞洲能源產業，能夠確保市場對沙國原油的需求，尤其是在面對俄國、美國頁岩油及石油輸出國組織（OPEC）其他產油國的競爭，原油市場越發緊張。

而這些投資能幫助沙烏地阿拉伯再次奪回大陸最大石油進口國的地位，這位置過去3年均由俄羅斯拿下，這項煉油廠簽供應合約，可望擴大沙國在大陸的市占率。

大陸主席習近平在記者會上向王儲說，「大陸是沙烏地阿拉伯的朋友及夥伴，我們的關係反映出你所做的努力。」儘管大陸在中東一直以來都扮演相當低調的角色，但這番話可看出，習近平已經把在大陸在中東的存在視為一項外交目標。

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