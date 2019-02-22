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史上最高罰款紀錄！　銀行協助富豪逃稅遭罰1596億

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▲▼瑞銀助富豪逃稅遭罰51億美元。（圖／路透）

▲瑞銀助富豪逃稅，遭法院判處45億歐元。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

瑞士銀行（UBS）爆出協助富豪客戶逃稅的醜聞，目前已遭法國法院判處罰款與損害賠償金45億歐元（約1596億台幣），若判決確定，這將是法國史上稅務案件中的最高額罰款紀錄，這筆金額等同抹除瑞銀一整年的獲利。

根據Forbes報導，針對法院的判決結果，瑞銀相當不認同，他們表示，「沒有任何的證據可以支持這項罪名，這只是基於一個離職的前員工做出的毫無根據的指控。」瑞銀執行長安思杰（Sergio Ermotti）在給員工的備忘錄中形容「這項判決的膚淺本質令人震驚」。

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檢方指出，瑞銀的內部員工利用自動抹除資料的硬碟、無公司商標的名片與規避策略的方式在法國秘密行動，於企業活動上招攬客戶。  

瑞銀則辯稱，雖然公司的銀行人員確實有前往法國參加社交活動，但對於招攬行為，檢方並未提出證據，根據舉報者的說法，這些行為通常發生在歌劇院、狩獵旅行與法網公開賽期間。

法院判處瑞銀創紀錄的37億歐元罰款，再加上8億歐元的損害賠償金，罰款總額45億歐元，低於原先檢方求處的53億歐元，因為法官在判決後將損害賠償金從16億歐元降低到了8億歐元。這項消息重挫了瑞銀的股價，20日收盤時重挫2.7%，21日盤中跌逾1.6%。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：瑞士銀行,逃稅,瑞銀

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