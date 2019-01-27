封關剩3天！可抱到年後　賺開工小紅包個股大公開



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

根據臺灣證券交易所統計，本周發行量加權股價指數較上周上漲133.55點，漲幅約為1.36%，全體上市公司市場總值為新台幣30.66兆，增幅約為1.34%。距離農曆年封關僅剩3個交易日，25日台股繼1月10日之後再度出現超過千億元以上大量能，周線連3紅，元月行情發威，距離重返萬點只有一步之遙。法人建議，若投資人想要抱股過年，建議挑選「利基趨勢股」與「法人鎖碼股」。

封關僅剩最後3個交易日，外資近期卻出現持續回補的力道，不但在現貨市場買多於賣，在台指期及台指選擇權也都握有高水位的多單部位，在全球股市都出現元月行情的效應下，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，短期看來，市場氣氛有轉趨樂觀的跡象，儘管蘋果銷售數據不如預期，對蘋概股而言，不失為利空出盡，台股上半年的波動仍不可小覷。

在選股方面，想抱股過年，必須鎖定「利基趨勢型」和「法人鎖碼型」的股票，兼顧防禦型和趨勢選股才有助於應對波動的盤勢，包括電子元件概念股、雲端網通股、利基光學生技股和業績爆發機電股，包括蘋概股的緯創、可成和美律、聯發科、瑞昱、祥碩、記憶體大廠華邦電、聯電、封測廠頎邦等。

而這些熱門族群若是配合政策作多題材，加上外資法人連買，或是近期法人鎖單個股，像是5G、工業4.0、多鏡頭等具發揮空間，投資人可當以優先當成先行指標，首選台積電、大立光、穩懋、聯亞、台達電、聯發科及日月光投控。

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