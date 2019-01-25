紅包行情發威！台股爆量恢復千億　終場大漲92點收9969點



▲股市示意圖。（圖／資料照）



記者劉姵呈／台北報導

元月效應發威，拜美國費城半導體指數大漲激勵之賜，加上半導體逐漸有利空鈍化的跡象，今（25）日台股買盤狂追進先前半導體跌深個股，又在龍頭股台積電上漲2%領軍之下，半導體股全面性的走揚，金融與塑化權值股也同步撐腰，力拱台股挑戰萬點。終場集中市場加權指數以9969.61點作收，收漲92.49點，漲幅0.94%，成交量僅新台幣1117.0億元，創下1月10日以來最大量。

儘管封關前台股量能不繼，但美國進入財報旺季，獲利表現多數優於預期，加上昨日美股費半指數狂飆，正面氣氛帶動台股電子股氣勢，今日集中市場加權指數開盤上漲46.27點，直接飛躍9900點大關以9923.39點開出，一舉站上季線，隨著蘋概三王領軍電子、半導體股大漲，追價買盤出籠，漲幅擴大逾100點，大盤指數開高走高，企圖朝萬點叩關。

台積電（2330）終場漲逾1.57%至226元，帶動半導體指數大漲逾1.76%，辛耘（3583）、綠能（3519）皆直攻漲停，易華電（6552）漲逾8.63%，華邦電（2344）與義隆（2458）等個股，漲幅皆逾 5%、3%。PA的穩懋（3105）、矽晶圓中美晶（5483）、合晶（6182）等族群今日也同步大漲3-5%。股王大立光（3008）漲幅收斂，收漲0.40%，報3740元；鴻海（2317）漲1%，至70.7元。

其他盤面中的強勢族群塑化股，台塑（1301）漲2%，南亞（2408）、台化（1326）、中石化（1314）與達新（1315）則漲幅近1%-2%表現不弱，行情動能不減。

美中貿易紛爭情勢漸趨緩和，美國近期面臨的政府關門問題也進入國會協商階段，加上近期市場持續反映聯準會轉趨鴿派的貨幣政策，資金行情逐步發酵；美股道瓊指數下跌 22.38 點或 0.09%，收 24553.24 點；S&P500 指數上漲 3.63 點或 0.14%，收 2642.33 點；那斯達克指數上漲 47.69 點或 0.68%，收 7073.46 點；費城半導體指數上漲 67.96 點或 5.73%，收 1253.91 點。

分析師指出，台股已站上短、中期均線，季線也正式翻揚向上，且半年線10171點還有約200點的空間，距封關還有3個交易日的情況下，只要國際股市不跌，台股還有向上挺進的空間，可望連續2年農曆封關都在萬點之上。

建議投資人，封關前若投資人想提早布局年後的行情，可留意人氣匯集和獲外資搶進的相關題材，有望成為引領萬點行情的新一波主攻部隊。►封關前衝刺！跟著三大法人搶紅包

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