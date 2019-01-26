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年節商機加溫！法人點名15檔寒冬概念股發燒

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▲▼15檔寒冬概念股發燒。（圖／記者劉姵呈製）
▲15檔寒冬概念股發燒。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

今（26）天凌晨起又一波「強烈大陸冷氣團」南下，影響範圍較前一波還廣，部分地區低溫又將降至10度以下。2019年入冬以來最冷的1月下旬，讓許多保暖衣物、超商熱食賣得強強滾，加上春節年假假期將至，法人表示，看好寒冬來襲，保暖衣物的紡織股、網路購物電商股、電暖器家電廠商、物流用紙箱造紙股、熱食、超商股等，都是這波寒冬受惠族群。

首先，天氣冷的時候，不可或缺的就是保暖衣物與熱食，這波冷氣團也讓生產發熱衣的紡織股及羽絨衣相關個股，業績顯現旺季需求，股價也開始反映，像是有UNIQLO供應鏈廠商包括聚陽（1477）和東隆興（4401）、光隆（8916）、三洋紡（1472）、新紡（1419）等；另外與熱食有的關的南僑（1702）、統一超（2912）及全家（5903）也是。

而居家避寒相關的有像是電商股燦坤（2430）、富邦媒（8454）旗下momo購物網、東森（2614）旗下東森購物、電暖器家電廠商大同（2371）及物流用紙箱造紙股工紙大廠榮成（1909）。

此外，與汽車零組件（AM）有關的為升（2231）與廣隆（1537）等股，以及生產抗凍劑的南亞（1303）等，多數個股近日來都獲得法人買盤青睞。

法人提醒，隨著寒流來襲，包括熱飲食品、電暖器等銷售都會攀升，將帶動相關個股業績走揚，同時，電子商務也是宅經濟概念股之一，並將帶動宅配時紙箱需求用量增加，加上年節將至，將有旺季效應受惠題材，可望帶動業績上升，但還是得留意基本面與營運展望。

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