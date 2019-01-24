　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

封關前衝刺！跟著三大法人搶紅包　賺年終過好年

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼近5日三大法人買進逾萬張個股。（圖／記者劉姵呈製）
▲近5日三大法人買進逾萬張個股。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

封關進入倒數計時4天！台股今（24）日以9877.12點作收，收漲30.72點，量能卻未能上攻，成交量僅新台幣831.1億元，顯示投資人在封關前抱持較謹慎態度。內外資也近期雖然是買超台股，但封關前仍持續調整持股部位統計近五日三大法人買超逾萬張的共有18檔，當中不乏有外資押寶青睞的金融股與本益比較低的電子股，投資人不妨趁封關前多留意法人動向。

今日金管會保險局公布壽險業2018年全年匯兌損幣高達2,309億元，為歷史新高；因避險成本高達4,840億元，也讓保險業去年業整體獲利下滑至991億元，創下近五年來新低紀錄。而由於壽險族群在今年表現有匯損的壓力，加上2019年整體市場波動仍不亞於去年，相對來說，銀行股會表現得比壽險股來的好，近五日法人買進的有近五日包含元大金、中信金、永豐金、合庫金、華南金、上海商銀及台新金都是鎖定標的。

另外第二多的為電子族群，儘管電子產業迎逆風，因本益比偏低，部份個股包含聯電、群創、南亞科、華邦電、光寶科等都受到法人青睞。

其他個股像是傳產股則占少數，因為電動車帶動三元鋰電池大量需求，未來5至10年三元鋰電池將持續缺貨，多數法人看好國際中橡後續表現；其轉投資能元科技則是電動車電池芯廠商，產能利用率及良率同步提升，帶動獲利大幅改善，法人預期今年營運動強勁。

《延伸閱讀》

春節台股休市沒關係！券商衝刺複委託　年節交易不打烊

大立光後繼無力　台股量能不足僅收漲30點無力上攻

放大紅包理財術　專家解密：買ETF長期投資最穩

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
渣男最愛下手「女生類型Top5」　狂被騙還以為是真愛？
好市多為何要檢查顧客收據？　店員曝背後「暖心原因」
馮偉衷已受訓7次仍被輾斃！　軍方曝「奪命關鍵原因」

關鍵字：封關,三大法人買進,籌碼分析,投資建議,選股,紅包股

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

大立光後繼無力　台股量能不足僅收漲30點無力上攻

選舉行情釋出利多　投資印度NIFTY指數報酬高達9.8%

春節前新台幣反常貶近30.9　靠出口商逢低進場拉抬

春節台股休市沒關係！券商衝刺複委託　年節交易不打烊

央行送純網銀業者大禮　放寬外匯免「實習」省3年時間

封關前衝刺！跟著三大法人搶紅包　賺年終過好年

你領到了嗎？逾8成上班族有領年終獎金　平均4.2萬入袋

和興集團「星潮」美食雙品牌發威　去年營收突破2億元大關

彰銀預定　明年初前設立休士頓分行

旺宏盧志遠：上半年很艱難、但擴產計畫不變

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

封關前衝刺！跟著三大法人搶紅包　賺年終過好年

你領到了嗎？逾8成上班族有領年終獎金　平均4.2萬入袋

和興集團「星潮」美食雙品牌發威　去年營收突破2億元大關

彰銀預定　明年初前設立休士頓分行

旺宏盧志遠：上半年很艱難、但擴產計畫不變

台化尾牙提推動循環經濟　盼兩岸關係能穩定向前

「髒髒包始祖」德麥食品大陸擴廠　「產能增加2.5倍！」明年啟用挹注營運

經濟部加碼研發投資人才培育抵稅　財政部有異見

刺激內需　國發會：要靠汰換舊家電及國內旅遊刺激內需

影／金管會找8年級正妹當小編？　顧立雄笑回「找棉花糖男孩」

緝毒小組「業績掛零」太魯蛇　斜槓「臥底賣炸雞」爆紅

旭村盃／外出比賽房間像打仗　足球賽的生活教育

《百度已死》作者：若社會被導向劣質訊息「人們腦子會壞掉」

小雞躲過血口變「熊麻吉」　團隊看呆：最強奇「雞」！

LV春夏男裝必入手！　螢光半透明Keepall手袋潮人已搶翻

旭村盃／田徑足球雙棲　飛毛腿黃庭琛帶傷主動請纓捧冠

《後宮甄嬛傳》女星媽媽車禍逝世！　跨年夜走路邊遭撞…搶救23天宣告不治

電玩展獨立遊戲得獎名單揭曉 日本創作抱走三大獎

旭村盃／萬思渢深耕台東10年　踢球教英文推學生走向世界

EXO是永遠的家！　D.O.義氣告白催淚：成員對我來說是一生的朋友

汽車駕駛「禮貌讓過」卻釀災...　後方機車擊落雙黃線迴轉騎士

財經熱門新聞

「波音、空巴都依靠的航太龍頭！..

台彩春節加碼8億元　大樂透連開..

過年送紅包！經濟部宣布汰換冷氣..

棄北大光環創業成龍頭　盲目擴張..

又便宜又省時　換外幣攻略公開

春節大樂透開獎日看這裡！　刮刮..

春節這4天上班　老闆要給雙倍薪

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

刮刮樂「2000萬超級紅包」賣..

緯創尾牙喊加薪5%　和碩人人有..

中鋼董座：鋼市內需下半年邁入旺..

放大紅包理財術　專家解密：買E..

股民注意了！農曆年前股市最後交..

更多熱門

相關新聞

春節前新台幣反常貶近30.9　靠出口商逢低進場拉抬

按照過去歷史經驗，農曆年關接近的時候，企業通常會有大量換匯資金需求，會造成新台幣升值，但今年不升反貶，新台幣兌美元匯率今（24）日開盤以30.900元兌1美元，貶值0.8分開出，最低來到30.905元；本周最低盤中也來到30.915元，創今年以來新低價，也是近二個月來低點。外資近期也是買超台股，股市不見大幅下跌，為何匯市會反常？

封關前買盤縮手　台股開盤仍漲逾40點挑戰上攻9900大關

電金權值股賣壓重　台股量能滑落收跌48點失守5日線

美股終止四連漲、年前賣壓重　台股開盤跌逾60點失守5日線

外資今年來買超逾130億　最愛抱金融股過年

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

叔叔結婚！姪女闖儀式問罪：說好長大娶我

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

女植物人產子案　兇手抓到了！

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

斯亞尾牙「4段式挖洞」掉出超兇半球

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面