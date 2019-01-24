封關前衝刺！跟著三大法人搶紅包　賺年終過好年



▲近5日三大法人買進逾萬張個股。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

封關進入倒數計時4天！台股今（24）日以9877.12點作收，收漲30.72點，量能卻未能上攻，成交量僅新台幣831.1億元，顯示投資人在封關前抱持較謹慎態度。內外資也近期雖然是買超台股，但封關前仍持續調整持股部位，統計近五日三大法人買超逾萬張的共有18檔，當中不乏有外資押寶青睞的金融股與本益比較低的電子股，投資人不妨趁封關前多留意法人動向。

今日金管會保險局公布壽險業2018年全年匯兌損幣高達2,309億元，為歷史新高；因避險成本高達4,840億元，也讓保險業去年業整體獲利下滑至991億元，創下近五年來新低紀錄。而由於壽險族群在今年表現有匯損的壓力，加上2019年整體市場波動仍不亞於去年，相對來說，銀行股會表現得比壽險股來的好，近五日法人買進的有近五日包含元大金、中信金、永豐金、合庫金、華南金、上海商銀及台新金都是鎖定標的。

另外第二多的為電子族群，儘管電子產業迎逆風，因本益比偏低，部份個股包含聯電、群創、南亞科、華邦電、光寶科等都受到法人青睞。

其他個股像是傳產股則占少數，因為電動車帶動三元鋰電池大量需求，未來5至10年三元鋰電池將持續缺貨，多數法人看好國際中橡後續表現；其轉投資能元科技則是電動車電池芯廠商，產能利用率及良率同步提升，帶動獲利大幅改善，法人預期今年營運動強勁。

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