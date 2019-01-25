美費半狂飆帶動台電子股氣勢大振　台股開盤漲逾60點飛躍9900大關



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

儘管封關前台股量能不繼，但美國進入財報旺季，獲利表現多數優於預期，加上昨日美股費半指數狂飆，正面氣氛帶動台股電子股氣勢，今（25）日集中市場加權指數開盤上漲46.27點，直接飛躍9900點大關以9923.39點開出，隨著蘋概三王領軍電子、半導體股大漲，漲幅也擴大逾60點，目前最高來到9943.62點。

因大立光強漲1.88%、台積電也跟進漲1.57%，早盤八大指數當中，漲勢最強逾1%的有電子股、半導體、光電及資訊族群。金管會主委顧立雄昨日表示，台股成交量萎縮，金管會將研擬提振股市動能措施，今年將特別關注股市成交動能，不論股價指數如何，都要有一定的動能，上市櫃合計日均量希望能在1,300億元到1,600億元，看來今年政府有做多股市的可能。

美中貿易紛爭情勢漸趨緩和，美國近期面臨的政府關門問題也進入國會協商階段，加上近期市場持續反映聯準會轉趨鴿派的貨幣政策，資金行情逐步發酵；美股道瓊指數下跌 22.38 點或 0.09%，收 24553.24 點；S&P500 指數上漲 3.63 點或 0.14%，收 2642.33 點；那斯達克指數上漲 47.69 點或 0.68%，收 7073.46 點；費城半導體指數上漲 67.96 點或 5.73%，收 1253.91 點。

法人指出，外資期現貨持續偏多操作，台股後市不看淡，今日開盤前見到美股費半指數狂飆，有助台電子股人氣匯集，由於僅剩4個交易日將封關，一旦個股拉高，仍要謹慎留心賣壓出籠。操作上建議逢低佈局汽車零組件、紡織、5G題材股，以及高殖利率概念股等。

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