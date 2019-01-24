金管會找8年級正妹當小編？　顧立雄笑回「找棉花糖男孩」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

財政部日前從公股行庫調來兩名8年級正妹，組成「馬卡龍女孩」當財政部臉書的小編，引起廣大網友關注，金管會是否效法？金管會主委顧立雄笑說：「找棉花糖男孩好了！」但表示會再研議，也要考量經費問題。

金管會今天(24日)召開年終記者會，會後顧立雄跟媒體閒聊，聊到財政部臉書粉絲專頁找來的兩位8年級女生，她們還有個叫做「馬卡龍女孩」的團名，兩人原本在國營銀行任職，去年11月底財政部為強化與民互動成立臉書專頁，才將兩人借調到財政部，因為外型亮麗，引起網友關注。

金管會是否效法找8年級正妹當小編？顧立雄先是大笑，然後說「會研議」，並請記者介紹人選，希望找來的人能對財經有一定了解。

顧立雄說，之前因為洗錢防制措施要求簡政便民，就發了一個函到銀行，也對外發了「懶人包」。現在會先試試看，用既有人力來進行小編的工作，看有沒有可能性。若沒有可能性，民眾又嫌棄得「要死」，會再看看怎樣找到小編。但找到小編要有預算，還要有人事的配額。

顧立雄最後笑回：「還是找個棉花糖男孩？」話鋒一轉，認為還是要維持監理機關的格調。這暗指財政部沒格調？他立刻說：「監理機關要有監理機關的嚴肅性！」

媒體也問到，行政院長蘇貞昌不斷要求各政府機關要「接地氣」，也帶頭開直播解除民眾疑問，許多機關首長也紛紛跟進。顧立雄被問到是否有要跟進開直播或當網紅？他說：「沒有要開直播，至於當網紅等離開金管會這職務後再考慮。」他也自嘲：「到時可能會被說我沒有成為網紅的條件。」