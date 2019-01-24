金融業年獲利衰退到5233億元　保險賺不到千億近5年新低

▲ 金管會年終記者會，金管會主委顧立雄（中）帶領兩位副主委向民眾拜年。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會今天(24日)公布2018年全體金融業(保險、銀行、證券)獲利表現，雖然銀行業獲利創下新高，到保險業飽受匯損所苦，整體金融業去年共賺5233億元，比2017年減少156億元、衰退2.89%。

金管會今天舉行年終記者會，會中金管會主委顧立雄公布，2018年金融業整體獲利達5233億元，比起2017年金融業整體獲利5389億元，小幅衰退2.89%。

2018年表現最好是銀行業，2018年銀行業稅前盈餘為3777億元，創下歷史新高，比起2017年的3526.3億元，年成長7.12%。其中本國銀行去年稅前盈餘3342億元，比起2017年的3050億元，也同樣創下近5年新高。

但2018年保險、證券業都出現衰退。證券期貨投信業受到交易量下降影響，2018年稅前盈餘465億元，比起2017年552億元，年減15.76%。

保險業去年下半年開始受到匯損節節升高所苦，2018年只賺了991億元，是近5年來首次整年賺不到1000億元，比起2017年的1311億元，年衰退高達24.4%。

顧立雄坦言，今年目前從各項預估來說，不會比2018年來得好，但不管是順風飛還是逆風行，都一定會存在風險、都要小心翼翼，這就是金融市場的本質。

顧立雄說，從監理機關的角度，2018年金管會對金融業提出3項目標，包括金融創新、公司治理、消費者保護，今年也不會偏離這三項，但今年金融業要再思考如何讓金融商品更多元、資本市場國際化，公司治理上金融業要做為表率。