大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

大陸龍峰集團3度違法繞道買大同股票被金管會抓，根據金管會調查，龍峰透過3個人頭名義藉由5家外資券商買入大同。如今，這3個人頭戶也曝光，分別是維家置業、雅興投資和Sunny Capital（陽光資本）。

經過金管會追查，17日公布抓到龍峰透過「人頭戶」，藉由香港永豐證、香港元大證、大華繼顯證券、香港帕米爾思資本券商、香港金英證券5家外資券商，第3度繞道持有大同18.01%。金管會開罰龍峰402萬元，更要求半年內出清持股，但金管戶當時不願公布人頭戶名字。

金管會主委顧立雄今天(21日)透露，龍峰是透過3家人頭買進大同，包括維家置業、雅興投資和Sunny Capital（陽光資本）。

但維家負責人WEI CHANGYUAN，對外喊冤說他是香港永久居民，以香港的資金買下維家置業，並不清楚原來的維家股東與龍峰有何關係，相關的文件可以清楚證明他不是大陸人，買維家的股款也不是大陸資金，是完全合法的外資，金管會視若無睹，明顯偏頗裁決違法，將訴願到底。

顧立雄對此也正式做出回應，他認為維家、雅興，資金都來自龍峰，若把這兩家負責人做更動，也沒辦法取代龍峰利用維家名義來買大同股票。龍峰現在利用維家做人頭買大同，既然是人頭，負責人再怎麼更換，都不足以改變維家就是人頭的事實。

顧立雄說，根據金管會查獲的，從維家金流看出來是從龍峰買進大同，在陳述意見時，維家、雅興、Sunny Capital的負責人做移轉時間點是在「查獲後」，並非金管會查獲前，從時間點來看，維家很難主張他是一個「善意第三人」，「維家、雅興負責人的移轉，並不足以影響他就是人頭戶的事實！」

針對維家表態要提起訴願抗議到底，顧立雄表示：「他要提訴願，那就提！」他也說，維家提起訴願並不會影響到金管會要求半年內出清持股的處分效力。