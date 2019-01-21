　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

大陸龍峰集團3度違法繞道買大同股票被金管會抓，根據金管會調查，龍峰透過3個人頭名義藉由5家外資券商買入大同。如今，這3個人頭戶也曝光，分別是維家置業、雅興投資和Sunny Capital（陽光資本）。

經過金管會追查，17日公布抓到龍峰透過「人頭戶」，藉由香港永豐證、香港元大證、大華繼顯證券、香港帕米爾思資本券商、香港金英證券5家外資券商，第3度繞道持有大同18.01%。金管會開罰龍峰402萬元，更要求半年內出清持股，但金管戶當時不願公布人頭戶名字。

金管會主委顧立雄今天(21日)透露，龍峰是透過3家人頭買進大同，包括維家置業、雅興投資和Sunny Capital（陽光資本）。

但維家負責人WEI CHANGYUAN，對外喊冤說他是香港永久居民，以香港的資金買下維家置業，並不清楚原來的維家股東與龍峰有何關係，相關的文件可以清楚證明他不是大陸人，買維家的股款也不是大陸資金，是完全合法的外資，金管會視若無睹，明顯偏頗裁決違法，將訴願到底。

顧立雄對此也正式做出回應，他認為維家、雅興，資金都來自龍峰，若把這兩家負責人做更動，也沒辦法取代龍峰利用維家名義來買大同股票。龍峰現在利用維家做人頭買大同，既然是人頭，負責人再怎麼更換，都不足以改變維家就是人頭的事實。

顧立雄說，根據金管會查獲的，從維家金流看出來是從龍峰買進大同，在陳述意見時，維家、雅興、Sunny Capital的負責人做移轉時間點是在「查獲後」，並非金管會查獲前，從時間點來看，維家很難主張他是一個「善意第三人」，「維家、雅興負責人的移轉，並不足以影響他就是人頭戶的事實！」

針對維家表態要提起訴願抗議到底，顧立雄表示：「他要提訴願，那就提！」他也說，維家提起訴願並不會影響到金管會要求半年內出清持股的處分效力。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
8月大妹妹撞臉蠟筆小新！神複製「嘴邊肉」　網驚：完美弧度
早餐店「蛋炒飯+麵線糊」35元超佛！看價目表驚：回到10年前

關鍵字：大同,陸資,金管會,顧立雄,龍峰集團

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

罰不怕！陸資3度違法買大同被抓　金管會再罰402萬移送檢調

大同外資維家不賣股訴願求償　王光祥聲明持股再加碼

壽險求救無效！　顧立雄反對挪其他準備金做「第二桶金」

罰不怕！陸資3度違法買大同被抓　金管會再罰402萬移送檢調

影／洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲銀行　50萬以下交易不再擾民

英國脫歐恐生變數　國銀對英曝險逾1800億

王道銀行攜手中國光大銀行　赴大陸籌組消金公司

摳老闆現形　5月起上市櫃公司強制揭露員工薪資

金管會主委顧立雄留任　持續推動三大金融法規修法

搞不清楚買了哪些保險？　金管會將建置「保險聯合資訊中心」

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

可甜可鹽的金秘書！　 朴敏英《學貓叫》+劈腿熱舞超反差

《以團之名》選手跳一半「脫衣亂丟」　 導師全傻眼：在幹嘛

台商爆偷渡回台親睹同伴帶肉乾　他為國自首：這是非洲豬瘟缺口

大貨車高架橋上「跨線道」迴轉！ 小黃急躲對向差1秒撞上...駕駛：X！

許淨淳空靈唱《漂著》　 一講話「破功」全場導師傻住

大陸龍峰集團用人頭繞道買大同　3家人頭戶曝光！

年終延到3月才發放　元晶太陽能員工憂「年難過」

智庫傳人事異動　王志剛接任台經院董座、林建甫從台大退休

地上有多少錢你才願意撿？一個例子秒懂比爾蓋茲到底多有錢

年關換現金需求看這邊！留意過年前各類基金入帳日 最早22日得贖回

12月外銷訂單重摔　去年全年只成長3.9%

企業主打消費支付應用　永豐銀主打應用程式

蘋果副總裁強調絕不和解　批高通散布假新聞、綁架行業10年

美企追求長期高成長　「中國製造」已非最佳選擇

影／今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園種菜阿伯買刮刮樂中1200萬

三民五虎各擁一片天　台灣籃壇「最經典組合」當之無愧

何蓓蓓拍《金家》狂瘦8公斤　曾被虧是「金家瑕疵品」

房產投資高手任達華來台　分享檳城好標的

新光三越年賺797億創新高　吳昕陽：skm pay分期服務1月底上線

中職／陳江和引退　彭政閔不捨：心情複雜

來一杯全曼谷最好喝的咖啡！網嘆：回台灣喝不到怎麼辦

包1.8萬給老婆！高雄哥分5次匯「存摺藏告白密碼」　網跪：疼妻真男人

要拍照也要吃飽！桃園G10貨櫃市集一次吃好吃滿

救窮救生命　樂施會：巴西富豪稅率竟比貧民低

2019中職30崇法「我獅」　統一7-Eleven獅隊法治教育宣導

財經熱門新聞

今年首位千萬頭獎得主誕生　桃園..

味全龍確定復活！　頂新集團證實..

網紅飲料店掀排隊潮　開足百家店

電動車熱銷　自行車雙雄美利達股..

億萬富豪想的不一樣　致富術解密

玩具家電電池選對蓄電力差很大　..

大立光砸18億元獵地　面積上萬..

日圓持續漲　今年受「匯」日圓投..

鴻海尾牙今年有田馥甄、蕭敬騰、..

川金會破局　台股收紅站穩所有均..

離岸風電開發商不玩了！　專家抨..

9成上班族春節想兼差　這5打工..

新刮刮樂「2000萬超級紅包」..

工程師外派越南、大陸　1句話突..

更多熱門

相關新聞

壽險爆大量虧損衝擊淨值　海外投資過高急需解決

壽險業在12月出現大幅虧損，嚇壞金融市場，主因就來自於匯損過高。金管會主委顧立雄坦言，現在最關鍵的問題，就是因為壽險業海外投資太多，匯率一波動讓匯損大增，但國內投資標的少，國內定存利率太低，國人把錢都流到保險，造成保險公司沒有辦法只好投往海外。

教部擬修法兼職獨董3個月內要簽約

高雄人買房選「巨蛋」　外地愛買重劃區

年長者臨櫃提款超過3萬元　銀行要詢問交易目的

大同外資維家不賣股　王光祥聲明持股再加碼

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

即／「比基尼登山客」找到了！　無生命跡象

扮裝混入gay圈！沒人發現她是女生

姐婚後搬回家　妹崩潰：小孩出生惡夢開始

從4飲食習慣曝個性...吃超快＝自私

月領10萬！中壢夜市肌肉哥徵老闆娘

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了

專業開盒術！護理長笑：吃零食也職業病

2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

酒店鋁窗突砸落！24歲女當場爆頭亡

G哥最後發文：決定睡中央山脈最高峰

工作15年！尾牙僅1碗臭臭鍋還自費

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！

拿走王寶強財產！馬蓉燦笑網驚：要出道嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

求娶蔡依林拜月老！關公表情說話了

更多

最夯影音

更多

屁孩騎125機車「載妹上國道」　沒戴安全帽...網酸：果然帥哥

43cm有毒蜈蚣！台灣26歲男當寵物　「足肢狂動」親密接觸登國際版面

本尊曝光！Siri小姐在台藏6年　揭錄音祕辛：1個月錄10萬字

林依晨告白被拒「我錯了」　張彬彬狠摘面具：想知道我是誰嗎？

白貴賓對正妹客人搖尾送香吻　碰上阿北秒石化：馬麻有怪蜀黍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面