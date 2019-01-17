洗錢防制惹民怨！蘇貞昌帶隊突襲銀行　要求行員給予民眾方便

▲ 蘇貞昌臨時視察合庫銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

隨著年關將近，民眾前往銀行提錢的頻率大增，但日前多家銀行因洗錢防制措施惹出民怨。為避免民怨再增加，行院院長蘇貞昌今天(17日)臨時招集金管會主委顧立雄、財政部長蘇建榮等人，到合庫銀行視察。蘇貞昌也在現場指出，對於民眾詐騙關懷或洗錢防制「過猶不及」，銀行與主管機關都應不要再增加民眾麻煩。

蘇貞昌今天臨時到合庫銀行進行抽查，現場也詢問行員在作業上是否有不方便的地方，並親自看民眾與行員辦理提存款上的流程，了解目前銀行對於洗錢防制與關懷客戶的狀況。

蘇貞昌指出，過去金融機構很努力做洗錢防制，對於防詐騙也關懷客戶、保護民眾，但是「過猶不及」！在他接任院長前，就接到很多民眾抱怨，到銀行領一點錢卻要不斷被詢問。

蘇貞昌再次強調：「過猶不及！」銀行要加強洗錢防制，但也要關懷民眾，對絕大多數民眾要給予最大尊重跟方便，若太過嚴格，不但有時候是過當，也會增加行員負擔，「看到這些民怨，應該立即排除！」

蘇貞昌透露，昨天有請行政院副院長陳其邁召急金管會、法務部等機關，會中決議就原來規定超過50萬以上交易，維持原來查驗等措施，未滿50萬元相關提存活動，若是正常客戶例行行為，不要再增加要求。

此外，對於無摺存款，若之前有在銀行留存過資料，不應再要求客戶提供資料，對於陌生客戶，應該要加強關懷及防範；至於民眾繳納稅金、規費，因為是繳給政府，也不要增加登記查驗等麻煩。

▲蘇貞昌視察合庫銀行，交代金管會顧立雄應給民眾簡便措施。（圖／記者戴瑞瑤攝）

金管會主委顧立雄表示，銀行對洗錢防制有一定措施，也配合內政部警政署，進行關懷客戶防詐騙，但民眾對於關懷措施常常會跟洗錢防制措施搞混在一起，如果對民眾產生不便，顯示執行面要加強，洗錢防制的基本是對高風險客戶要有關注，對低風險客戶要有簡便執行措施。

今年已經上路的無摺存款3萬以上要留資料，民眾到銀行忘記帶身分證件，就不提供做無摺存款業務，或是三萬以下網路購物，要留存電話資料。而針對低風險的民眾，若已經留有資料，是否還要每次都提供，這部分會來進行檢討。