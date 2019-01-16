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教育部竟是大地主！全台共819公頃　光收租就破8億元

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▲教育部3間店面標租給得利來福公司，其中一間經營養生餐廳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市捷運永春站聯合開發E.A.T大樓，教育部所擁有的3個黃金店面招租，竟驚傳弊案，本刊接獲參與標案的承租戶爆料，指控教育部涉嫌洩漏工程標案的祕密資料及底價給廠商。本刊調查，這棟捷運共構宅每坪要上百萬元，是知名建商日勝生最早期承接的捷運聯開案，連歌壇天后蔡依林都曾是大咖住戶。

 
台北捷運永春站聯合開發E.A.T大樓，緊鄰信義商圈，被業界形容是金店面，教育部擁有的其中1樓3戶產權，如今卻爆發招標弊案。

緊鄰北市信義商圈，北捷永春捷運站樓上的「永春E.A.T」大樓，是北捷最具指標的捷運共構宅，連歌壇天后蔡依林都曾是住戶，教育部以學產地地主身分取得1樓的10戶產權，被業界形容是燙金店面，沒想到其中3戶的出租過程卻爆發重大弊端。

教育部學產基金當年投入約407坪學產地參與北捷永春站聯開案，合建後分回10間1樓店鋪及39個停車位，除3間出租店面惹標案爭議，另1間店面也多次流標、閒置，已遭立法院預算中心今年度報告要求檢討。

屬於教育部學產地的3個黃金店面工程標案，驚傳洩漏底價弊案。

而學產地的歷史超過300年，源自清代地方仕紳獻田、捐財產供公家做為興學等教育使用，至今超過300年歷史。根據今年度預算案資料，分布在全國的學產地一共819公頃，光租金及利息估計今年就可破8億元，這些收入主要用在補助低收入戶等弱勢學生的獎助學金。但不少學產地長期遭占用，曾被監察院糾正，近年雖漸獲改善，閒置面積卻逐年增加被詬病。


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