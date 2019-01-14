人生最後悔20件事！嫁錯人都不如「它」...　網：超中der！

▲嫁錯人、娶錯人還要相處一輩子，會是一生最後悔的事。（示意圖／達志影像）

生活中心／綜合報導

人生往往有許多出其不意的時刻，不知道下一秒會發生什麼事？有時甚至會後悔自己為何當下沒有做到。時事網站DailyView網路溫度計就票選出20件網友認為今生最後悔的20件事，當生命有一天走到盡頭，哪些事情事必須完成的，其中大學選錯科系、挑錯對象，以及沒有維持好的朋友圈都是大多數人至今都會耿耿於懷、也最有感的！

以下為網友列舉第20名至第11名

第20名: 沒有盡力行善幫助別人

第19名：喝太多酒

第18名：曾經向霸凌低頭

第17名：沒能勇於挑戰

第16名：對許多事情過於自信

第15名：一輩子都沒有結婚

第14名：沒有給自己足夠的休息時間

第13名：做過對不起良心的錯事

第12名：沒有盡情享受美食

第11名：沒用心學一種外語

另外，前十名則是許多人都認同不可錯過的且必須把握當下，就一定得辦到的事。

第十名：大學選錯科系

很多人會在工作後，發現自己最後悔就是選錯科系，常常嘴巴上碎唸當初如果唸什麼科系，現在的成就就不只這樣。

▼大學選錯科系往往是人們最後悔事之一 。（示意圖／達志影像）

第九名：不認真念書

當以前讀書時期會覺得唸這多有什麼用，但當有一天需要時，就會感嘆當時怎麼不多唸一點，或許現在就不會這麼辛苦了。

第八名：曾經想去旅行的地方卻沒去

人人都說應該要及時行樂，但往往卻因為現實的考量，一個月賺的已經不多，甚至是月光族，吃飯、繳水電、房貸都不夠用了，哪有錢去旅行。不過，等到自己老的時候，發現走不動時才後悔當初年輕怎麼不為自己衝一波。

第七名：失去健康

許多人都會用健康去換取名利、地位，但當自己老的時候才發現健康是任何財富換不到的。



第六名:投注太多精力在工作上

很多工作狂都是隨傳隨到，為了它都會將一切拋諸腦後，因此都會錯過與朋友歡聚、親人相處的時光，到頭來才會領悟到工作只是一時的，和親朋好友的感情才是最真摯、永久的，但那些PASS過的事，卻是永遠PASS。

第五名：嫁錯人、娶錯人

清宮劇《如懿傳》戲裡曾說過「一生一次心意動」，當熱戀期時總是愛的轟轟烈烈，不過在經過磨合期是，才後悔自己是不是看錯人了！

第四名：沒談一場刻骨銘心的戀愛

每個人都會回味自己能在年輕時談一場轟轟烈烈的愛情，但始終就是後悔找不到自己的MR.Right。

第三名：沒有達成夢想中的生活

夢想和麵包僅一線之隔，但許多人都汲汲營營於賺錢，總是忘記自己的初衷，始終無法過上自己想要的生活，只能被現實打敗。

第二名：沒能在親人在世時說我愛他

父母總是愛之深、責之切，常常因為要叮嚀小孩而說出刺耳的話，而小孩也會回嘴，但在自己最親的親人走後，才後悔自己當初怎麼會有這樣的態度。

▼父母總是為小孩好才會責罵，但人往往錯過和親人相處的時光，人離開才後悔。（示意圖／達志影像）

最Touch網友的心、一致認同這項是永遠的第一名：沒有和朋友維持聯繫

人生中的不同時期，朋友來來去去，會因為各種原因而沒有聯絡、爭吵、鬧不合，就不再是朋友。當自己有一天想起自己曾經跟他很好，但在多的懊悔都喚不回當初美好的情誼。

▼每個階段朋友都不同，很多人都感嘆自己的朋友關係都維持不久。（示意圖／達志影像）



