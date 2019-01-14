momo 2019攻物流短鏈布局　第二季推3小時快速到貨

▲富邦媒董事長林啓峰表示，2019年將導入網紅銷售，並預計第二季以前推出3小時到貨服務。（圖／資料照／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

momo富邦媒2018年全年營收達新台幣420.2億元，年增26.4%；其中網路購物刷新歷年最佳記錄，合併營收年增達33.2%。富邦媒董事長林啓峰表示，2019年營收除了繼續維持去年的成長動能，針對今年發展重點，將擴大導入網紅銷售之後，另會提升配送速度，預計第二季以前推出3小時到貨服務。

富邦媒連續12個月營收突破歷年同期新高，尤其去年導入超過2000個品牌，帶動業績成長，例如dyson一年做了4億多，今年持續深耕品牌合作，第一季將導入生活工場、FUJI按摩椅、Under Armour、Jin’s、長榮桂冠集團、欣葉集團、台東鹿鳴溫泉會館等品牌；針對既有的品牌合作夥伴，除了CRM技術與大數據串接，同步線上線下消費權益，並進一步提供客製化的品牌行銷合作。

強化經營品類商品陣容之外，momo將積極投入物流短鏈布局，林啟峰說，除了既有的內湖、三重、台中、台南等4座衛星倉，今年計畫擴增至10座衛星倉，希望能在第二季以前做到3小時快速到貨，並從大台北地區開始營運，加上大數據演算運用以及自由車隊持續擴增，讓物流帶動發展，尤其是搶進過去達不到的商品類別市場，像衛生棉、保險套以及生鮮可以快速送到，而目前測試階段，就有民眾在下單後不到2小時，即接獲配送人員的送達通知，一開始還誤以為是詐騙。

此外，林啟峰認為，未來電視和網路的界線越來越模糊，因此momo未來將極力整合兩大通路，包括在網購App平台增加電視購物直播，把電視購物商品推薦給網購族，而除了現有購物專家幫忙銷售吸引消費者，另發現透過網紅銷售商品效果也很不錯，目前一天只有3檔，但過完年後將擴大導入，也不排除加入網路直播，例如浪live、17直播都是可以合作的對象。

除了momo富邦媒，東森購物2018年也衝出新高點，全年合併營收為168億元，稅後淨利達5.8億元，較去年同期成長49%，每股盈餘5.78元，獲利表現亮眼，同時公布年終獎金發放標準，含每季績優獎金及年獎，年度最高可領6.5個月，薪水41,000以下的基層員工，年資滿一年，考績甲等再加發一萬獎金。2018年東森集團在事業版圖上擴增，包括東森購物併購香港草莓網，正式邁向全球電商新里程碑，另與自然美結盟展開線上與線下強強合作，以嶄新的東森自然美開創全球美妝保健行銷通路，東森購物成為金母雞，預計2019年續創營運佳績。