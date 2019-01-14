王令麟親自體驗美容Spa　自然美店東誇讚：看起來像46歲

▲東森集團總裁王令麟（中）於1月11日拜訪東森自然美高雄店，與第一線加盟店主面對面接觸，同時體驗美容Spa，以自身成效做見證。圖為2019年1月12日拜訪高雄店葉寶琴老師(右1)。（圖／東森自然美提供，以下同）

財經中心／台北報導

「你們看我的臉，是不是不太一樣了！」親自到東森自然美加盟店體驗美容Spa課程，還獲得店東誇讚「看起來像46歲！」東森集團總裁王令麟滿意地以自身成效做見證，更透過與第一線加盟店主的面對面接觸，傾聽他們的心聲，展現入主後要將「東森自然美」打造為華人美容Spa第一品牌的決心。

東森集團2018年入主自然美，總是秉持「自己用過才能推薦給消費者」的總裁王令麟，固定每週親自至北、中、南區各加盟店巡店視察，除傾聽加盟主心聲、為加盟主加油打氣之外，同時也希望貼近消費者，堅持親自體驗產品及課程。以2018年推出後大受好評，效果媲美醫美水光針，但標榜無創口、無痛感、無恢復期的『Dr. NB-1標靶水光課程』來說，除感受到美容師的專業手技之外，全系列產品成分天然，並以醫學標靶治療為概念，直接針對肌膚問題解決，王令麟親自體驗過後，大讚肌膚比之前更緊緻、彈性，膚色變得白皙光滑，輪廓有明顯提升。

▲▼王令麟從北跑到南，親自到台北、高雄、屏東等各加盟店巡店視察，傾聽第一線店主的聲音。(上圖為2019年1月12日拜訪屏東店吳劉秀霞老師；下圖為2018年12月20日拜訪台北南昌店林芝伊老師。

親身體驗後更對於自家產品有強烈信心，王令麟表示將親自帶領加盟店家拚業績，目前已聘請專家重新設計商標CI，更新升級，以迎接變化之市場需求。預計今年起除協助現有的東森自然美加盟店做店面改裝之外，海內外也將大展加盟拓店計畫，第一步先從店拓店方式開始，並藉由策略夥伴及投入行銷資源來協助加盟店主的生意倍增；海外市場方面，則以中國大陸及東南亞為目標，大陸現有2家直營店，未來將擴充至30至60家直營店，加盟店近800家。包含海外目標2年內整體加盟店數預計成長到3000家，門市將融合店中店的新型態呈現，提供年輕人更多的創業賺錢機會。

2018年東森入主自然美，轉型為東森自然美後，在台首家旗艦店已於12月進駐大直ATT女性生活館，目前東森自然美在台灣已有3家直營旗艦店，以及250家加盟店；東森自然美總經理林燕玲表示，今年直營與加盟店將持續擴大，未來台灣仍會鎖定商場開店，加盟則會找一樓街邊店，預計2019年年底直營旗艦店目標達15至20家，加盟店翻倍達500家。

▲▼王令麟2018年12月20日拜訪台北博愛店陳玲慧老師(上圖)；2019年1月11日拜訪高雄潘淑錦及潘淑美老師(下圖)。