新刮刮樂「2000萬超級紅包」　上市不到1週已有3人中100萬

▲台彩針對今年春節推出限定刮刮樂「2000萬超級大紅包」。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

台彩1月3日針對2019年春節連假，推出新春限定刮刮樂「2000萬超級大紅包」，沒想到上市不到一個禮拜，至少就有3人中三獎，各得到獎金100萬元。

新春限定刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬有3個，二獎是200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬300個。台彩統計，總中獎率高達69.33%，中獎率高引起彩迷廣大興趣，上市不到一週至少就有3人中三獎。

台彩透露，上市首日就在高雄楠梓區開出一個100萬獎金，中獎人是一位年紀約60歲左右的男性常客，每年都固定會在彩券行訂2本2000元面額的刮刮樂。中獎當天這位客人先是來買大樂透，經店員告知2000元的刮刮樂正好今天上市，他立刻說：「我回去拿錢，10分鐘後再來」。

回來店裡之後，他選了一本「2000萬超級紅包」刮刮樂，默默地刮著，刮到最後他跟老闆娘說這張代號他沒看過，老闆娘一看發現是中了100萬元。

1月4日也在苗栗縣三義鄉被刮出一個100萬獎金，刮中三獎的是一位年紀約20出頭、笑臉迎人的年輕人，在店員的推薦之下，選了剛到貨不久的「2000萬超級紅包」刮刮樂，一開始先挑了一張10號，沒中獎，但下定決心再買隔壁9號試試手氣，心想若沒中就當做公益吧！

他刮的時候嘴裡唸唸有詞說：「拜託保佑我中10萬！不然...3萬或1萬也都可以，這樣我今年就能多包點紅包給爸媽盡孝道、還能買switch玩寶可夢」。沒想到老天爺真的聽到他的心聲，果真讓他刮出100萬獎金。中獎當下，他眼睛睜大、四肢僵硬，直說不敢相信，像失了魂一樣，直到店員與旁邊其他客人不斷提醒他中了100萬，才慢慢回神，高興得請教老闆中100萬該如何領獎後，才帶著愉悅的心情先回去上班。

另外，在桃園市龜山區也同樣被刮出三獎，台彩透露，客人是一位年紀約30歲左右、戴著眼鏡的先生，他因為在電視上看到台彩全新推出面額2000元的刮刮樂，所以騎著機車在龜山萬壽路上尋找一間感覺會中獎、喜歡的彩券行，剛好就看到一間彩券行門面乾淨且明亮，吸引著他的目光，於是走進來，憑直覺選了一張編號1號的刮刮樂，沒想到財神眷顧，他只刮一張就中了100萬。