蘋果庫克拋調降財測震撼彈　光寶科也怕怕

▲光寶科2019年尾牙，董事長宋恭源（右起）和總執行長陳廣中 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

蘋果20年來首度調降財測，也為今年消費性電子展望拋出看壞的震撼彈。光寶科總執行長陳廣中今（4）日表示，消費性電子產品確實起落比較大，本質上就有拋棄性，光寶公司未來會以商用和工業應用為主要長期方向，保守看待消費性電子。

陳廣中表示，光寶科在消費性電子的營收比重僅占15%，包括遊戲機和智慧音箱等，但不包含電腦和筆電。消費性電子特性就是喜新厭舊，雖然常常被拿來當成節慶送禮，但也不會被持有太久，本質上就有拋棄性，光寶會部分投入，但未來主要還是往商用及工業應用發展。

對於今年最大變數--中美貿易，如果往最壞的方向發展，陳廣中表示，光寶已經準備好了。包括兩年前就完成的墨西哥廠，目前生產汽車電子；越南的擴廠計畫預計第4季蓋好，目前生產印表機、掃描器等為主；泰國也有自有土地，如果真要設廠，一年內可完成。

陳廣中坦言，對於中美貿易關稅光寶雖然有備案（plan B），但最大風險仍是「不確定性」，大多業者也都是藍圖在那，但真正執行的很少，目前只有墨西哥廠最符合經濟效益；就怕錢真的投下去，結果貿易戰一年就打完，那「我們不就變傻瓜了」。

▼光寶科2019年尾牙。（圖／光寶科提供）

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