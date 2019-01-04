光寶打入歐系車廠　車用全年營收挑戰200億

▲光寶科2019年尾牙，董事長宋恭源（右起）和總執行長陳廣中 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

光寶科今（4）日舉行尾牙，董事長宋恭源和總執行長陳廣中釋出年度展望，並分享各事業體市況。陳廣中表示，光寶科今年仍以雲端運算應用和戶外照明為兩大雙引擎，預期在營收和獲利都會有雙位數成長；車用攝像頭部分，已經打入歐系Tier 1車廠，且簽下長達8年的合約，預估下半年放量。

為了瘦身，光寶科去年8月將手機產業可攜式影像事業單位（CCM）出售，陳廣中表示，光寶會持續類似去年這樣優化生意組合，換言之，沒有未來性的事業體，會在適當時候「壯志斷腕」。

由於消費性電子成長趨緩，車用電子成為全球科技大廠最期待的領域，光寶也不例外。陳廣中表示，目前光寶科在車用耕耘年，分為照明和攝像頭兩大塊，其中車用照明的全球市占率已達13~15%，也是目前光寶做最好的一塊；用於ADAS（先進駕駛輔助系統）的攝像頭部分，則是已經接到歐系第一階供應商（Tier 1）訂單，是長達8年的合約，預估下半年放量。

陳廣中表示，整體車用目前在集團營收仍是個位數，但年營收已經突破100億，占集團營收個位數百分比，要挑戰200億「需要一些時間」。

由於光寶科現在滿手現金，宋恭源表示，目前沒有減資計畫，但如果有好的併購對象，會選擇對市占率和競爭力有幫助的對象併購。

高雄廠快好了

前年動土的高雄廠房目前則是已經進入裝修階段，陳廣中表示，設備也已經部分遷入，同時等待客戶認證和核准，預估真正量產會落在4、5月份。

然而，高雄廠的動工進度也受到貿易戰影響。陳廣中表示，除了原本楠梓廠的車用會較早移入高雄廠運作，目前比較確定的是雲端、電源、網通等和資安有關的三類產品。

▼光寶科2019年尾牙。（圖／光寶科提供）

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