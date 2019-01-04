光寶科看今年審慎樂觀　董座看加薪「優於同業」

▲光寶科2019年尾牙記者會，董事長宋恭源（右起）、總執行長陳廣中 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

光寶科今（4）日舉行尾牙，對於年終獎金和分紅發放，董事長宋恭源表示，每年分紅和調薪都是6月左右發放，會打聽過同業後，以「優於同業」的水準來調薪，目前業界打聽到最高是5%，大立光則是已宣布調薪3%；年終獎金部分，則是1~1.5個月。

宋恭源表示，今年變數確實比較多，但光寶科也做足了準備，盼望今年整個績效不會比去年差，整體要到第2季才會明朗。

展望今年，總執行長陳廣中補充，今年以目前和客戶談的情形來看，會是「審慎樂觀」的一年。然而最大變數還是中美貿易戰，以他觀察，目前的情形對美國並非是最有利，陳廣中認為，美國還是會往自己最大利益方向去，在此前提下，就能審慎樂觀看待今年。

然而短期看來，陳廣中表示，因為中美貿易不會在第1季談判，所以第1季不用期待太多；然而看起來中美雙方都有善意，如果中美談判順利，效益會在下半年顯現。

光寶今年的成長動能，以雲端運算應用和戶外照明為兩大雙引擎，營收貢獻占公司的三分之一；預期今年這兩塊事業在營收獲利都會有雙位數成長。

由於光寶科去年8月將手機產業可攜式影像事業單位（CCM）出售，瘦身有成，毛利率從第1季和第2季的11.91%和11.13%跳升，第3季一下上升到15.77%，是否會繼續維持這樣的高毛利率？陳廣中表示，光寶科今年全年目標是達14.5%，光寶科前（2017）年全年度毛利率為12.91%，還有成長空間。