大同案啟動實地查核　顧立雄：有異常就移送檢調

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

華映宣布重整、綠能聲請債務協商，市場擔憂恐擴及資本市場、產生連鎖效應。金管會主委顧立雄今天(24日)表示，目前沒有太大擴散效應，對於母集團大同，證交所已經啟動實地查核，進行整個大同集團的監視，有任何交易異常狀況，會提到證交所，也會移送檢調。

今天立法院財委會上，立委吳秉叡擔憂華映、綠能恐對資本市場產生連鎖效應。顧立雄回應，目前對整體資本市場沒有太大擴散影響，但對供應商恐有一些影響，華映是面板，面板有產能過剩狀況，華映所供給出去的手機業者會有一些經營困難。

另外，現在也就母公司大同集團密切監視，請證交所做實地查核，若有任何交易異常狀況，會提到證交所，也會送檢調。對銀行相關授信，金管會也有第一時間掌握授信餘額狀況。

顧立雄受訪說明，證交所對於上市櫃公司集團性的狀況，都會做集團性的監理，像華映、綠能，都難免會有集團擴散效應，所以必須要做整體性監視，除了做集團監視，也會做實地查核，目前實地查核綠能跟華映，大同則先從財報查核。

有沒有查核到一些狀況？顧立雄說，大同部分沒有看到特別的異常，至於綠能跟華映，會去看債權人像是銀行，還供應商影響、員工權益等，這些是否都有獲得解決與處理。債權部分，要看銀行團態度，銀行有部分有十足擔保，銀行團會先跟華映、綠能做協商。

根據銀行局統計，截至11月底，共有14家銀行有華映、綠能辦理授信，總計授信餘額為新台幣169億元。其中有擔保授信為114億元，約占67%；無擔保授信為55億元，約占33%。