全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標



▲美國股市近日來連番重挫，Fed持續升息讓美股應聲續崩，央行的利率決策動輒得咎，似乎成了影響股市漲跌關鍵。（圖／Pixabay）

記者劉姵呈／台北報導

全球一連串央行決策，似乎牽動了近期市場走向成為關鍵。全球有超過半數央行都在升息，在經濟成長展望趨緩之際，Fed持續升息令投資人不安，甚至外媒報導「升息不利股市」，近期美股暴跌似乎映證了此說法，也讓台灣央行「連十凍」利率決策動輒得咎。知名外資分析師、異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超接受《東森新聞雲ETtoday》記者獨家訪問，分析央行利率決策與股市之間的關係，以及Fed升息後接下來股市的走勢與變化。

「造成美股近日來連番重挫的原因，不是升息，大家都誤會央行了！」楊應超說，央行的目的是要讓經濟狀況變好，但因經濟不好才不升息，但又因為利息不高影響了企業的獲利，因此股市才會有波動。因此說升息對股市不利，這是錯誤的觀念。

他說，股市是反映的是「未來的成長」，首先企業的獲利基本面才是主要的關鍵；另外還有最重要的就是「殖利率曲線（Yield curve）」，股市最怕的就是遇到真正的經濟衰退（recession），若殖利率曲線出現反轉（reverse）跡象，就可以判斷有可能是衰退的前兆，才會出現真正的大空頭。

楊應超重申，全球央行利率的決策考慮的是經濟成長、通膨兩項因素，絕對不是股市。他也發表對台灣央行此次不升息的利率決策看法。

過去在2008、2009年的時候經濟不好，台灣央行當時就決定讓利息變低，如此一來，企業就會借錢去投資、民眾消費也會增加，經濟才會好轉；但目前考量全球的經濟成長下降，台灣央行為了抑制通貨膨脹發生，根本不敢升息。

楊應超說，升息之後經濟狀況並不會是立即反映，因此寧可軟著地慢慢回穩，也不要硬著地。這也呼應了央行總裁楊金龍20日於理監事會議中提到，央行不會因為明年不確定性很高，趁現在經濟稍微好一點的時候調升利息，到明年再行調降，採取的是比較穩健的做法。

而Fed利率決策後，加上12月的最後一周耶誕節到來，楊應超表示，基本上美股因為耶誕行情都會上漲，且明年1月遇到美國「年終獎金行情」也會漲，這都是因為在美國投資人買股要課稅，散戶為要避稅，會在耶誕節或1月領年終後賣掉壞股去買好股票，而台股因與美股連動性高，才會有所謂的「12月必漲」或「紅包行情」產生。

同時楊應超也呼籲投資人，耶誕假期因外資放假，台股交易量若不衝高就容易造成指數波動，接下來要再次突破萬點是「很困難的」，若真的可以衝破，恐也因企業普遍獲利衰退的狀況，不會持久。

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