　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險 | 財經脈動

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金融風暴,股市下跌,美國股市。（圖／Pixabay）
▲美國股市近日來連番重挫，Fed持續升息讓美股應聲續崩，央行的利率決策動輒得咎，似乎成了影響股市漲跌關鍵。（圖／Pixabay）

記者劉姵呈／台北報導

全球一連串央行決策，似乎牽動了近期市場走向成為關鍵。全球有超過半數央行都在升息，在經濟成長展望趨緩之際，Fed持續升息令投資人不安，甚至外媒報導「升息不利股市」，近期美股暴跌似乎映證了此說法，也讓台灣央行「連十凍」利率決策動輒得咎。知名外資分析師、異康集團暨青興資本首席資深顧問楊應超接受《東森新聞雲ETtoday》記者獨家訪問，分析央行利率決策與股市之間的關係，以及Fed升息後接下來股市的走勢與變化。

「造成美股近日來連番重挫的原因，不是升息，大家都誤會央行了！」楊應超說，央行的目的是要讓經濟狀況變好，但因經濟不好才不升息，但又因為利息不高影響了企業的獲利，因此股市才會有波動。因此說升息對股市不利，這是錯誤的觀念。

他說，股市是反映的是「未來的成長」，首先企業的獲利基本面才是主要的關鍵；另外還有最重要的就是「殖利率曲線（Yield curve）」股市最怕的就是遇到真正的經濟衰退（recession），若殖利率曲線出現反轉（reverse）跡象，就可以判斷有可能是衰退的前兆，才會出現真正的大空頭。

楊應超重申，全球央行利率的決策考慮的是經濟成長、通膨兩項因素，絕對不是股市。他也發表對台灣央行此次不升息的利率決策看法。

過去在2008、2009年的時候經濟不好，台灣央行當時就決定讓利息變低，如此一來，企業就會借錢去投資、民眾消費也會增加，經濟才會好轉；但目前考量全球的經濟成長下降，台灣央行為了抑制通貨膨脹發生，根本不敢升息。

楊應超說，升息之後經濟狀況並不會是立即反映，因此寧可軟著地慢慢回穩，也不要硬著地。這也呼應了央行總裁楊金龍20日於理監事會議中提到，央行不會因為明年不確定性很高，趁現在經濟稍微好一點的時候調升利息，到明年再行調降，採取的是比較穩健的做法。

而Fed利率決策後，加上12月的最後一周耶誕節到來，楊應超表示，基本上美股因為耶誕行情都會上漲，且明年1月遇到美國「年終獎金行情」也會漲，這都是因為在美國投資人買股要課稅，散戶為要避稅，會在耶誕節或1月領年終後賣掉壞股去買好股票，而台股因與美股連動性高，才會有所謂的「12月必漲」或「紅包行情」產生。

同時楊應超也呼籲投資人，耶誕假期因外資放假，台股交易量若不衝高就容易造成指數波動，接下來要再次突破萬點是「很困難的」，若真的可以衝破，恐也因企業普遍獲利衰退的狀況，不會持久。

《延伸閱讀》

股民不賺還倒賠！台股2018年寫下這最慘3大紀錄

央行總裁關鍵問答　一次看懂理監事會議重點
 

ET快訊
地表最強交換禮物！周杰倫收昆凌「999.89萬藍寶堅尼」
熬9年買房先生卻倒了…一通電話毀闆娘：12年先生還沒醒
影／夜店辣妹「制服搖」晃爆瘋傳！大神開門卻嚇傻
30度暖冬至！下周變天「大雨泡北台灣」14度冷氣團耶誕來襲

關鍵字：楊應超,央行,升息,Fed,美股,台股,經濟成長,物價

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台股開跌40點後止血　外資放假內資撐盤、無畏美熊拖累

赴日滑雪賞楓荷包變薄了！　日圓變貴今早突破2個月新高

美股狂崩盤讓尖牙股失寵　投資人現在最愛它

好驚險！台股終場逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點

股民不賺還倒賠！台股2018年寫下這最慘3大紀錄

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台指期賣壓沉重早盤跌逾60點　電子期、金融期連袂開低

英國脫歐倒數投資人擔憂　部分人士仍看好英國資產

鴻海與陸政府合作蓋半導體廠　日經：規模上看90億美元

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

羅淑蕾要告「綜藝咖」盛竹如　「唸字卡害我一覺醒來變兇手」

普悠瑪翻18死...尤振仲免罰！ 懲處「台鐵高層15人」產工：很應該

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台指期賣壓沉重早盤跌逾60點　電子期、金融期連袂開低

英國脫歐倒數投資人擔憂　部分人士仍看好英國資產

鴻海與陸政府合作蓋半導體廠　日經：規模上看90億美元

10年市值翻至3倍　統一羅智先靠什麼打造兆元生活圈王國？

從大賺千億到虧損　勞動基金投資收益「豬羊變色」今年難獲利

全世界都誤會Fed了！股市大跌不能全怪央行利率決策　還有2重要指標

全球股市動盪免驚！勞動基金明年投資改採「6字訣」　看好4大亮點產業

永不嫌晚！中年創業倔強不放棄　棉花大王1年吸金136億

「樹林陳樹菊」43年省208萬　捐購搜救犬運輸車

公公去世出殯！2媳婦守靈「突中毒身亡」　3天後…3人一同下葬

颱風搶修工程收賄215萬　監院彈劾前秀林鄉長

柯P找回學姊、小牛任北市府副發言人！ 小野將回鍋文基會

黃背心運動蔓延台灣登上CNN　抗議者要蔡英文向法總統學習退讓

亞股今年跌一片　小摩：三大理由顯示該買進亞股

美熊拖累！台股獨家開市跌50點　今日量縮慎防回測9600點

台北車展／福斯Tiguan雙特仕車現身　鋼砲Golf R追加Black套件

早上爬不起來=快感冒了！察覺10種預兆「讓感冒踩煞車」

小漁村終於有人來了！屏東無人沙灘　8萬竹籤做出「漸層海浪」

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

財經熱門新聞

郵局不能領200元了！中獎發票..

大賺千億到賠錢　勞動基金今年恐..

股市大跌不能全怪央行利率決策　..

永不嫌晚！棉花大王中年創業年收..

勞動基金明年投資看好4大亮點產..

發票中獎　兌換通路全都露

10年市值翻3倍　他靠3招打造..

工業局放行　龍崎成毒廢棄物存放

日經：鴻海與陸政府合作蓋半導體..

蘋果價格跌至與華為同等　賣腎換..

遺產稅贈與稅　課徵方式維持

國際油價重跌40%　幾家歡樂幾..

Q版媽祖衛生紙上市　1周狂賣2..

股民不賺還倒賠！台股2018年..

更多熱門

相關新聞

股民不賺還倒賠！台股2018年寫下這最慘3大紀錄

台北股市受到美中貿易戰效應衝擊，加上企業獲利衰退，美國12月又再升息，搭配美國政府停擺疑慮再起，拖累全球股市連日收跌，導致投資人無所適從，讓全球股市表現慘不忍睹，也拖累台股歷經史上最慘的12月，而回首2018年的台股，除了跌破萬點，還寫下最慘3大紀錄。

預言「央行利息連十凍」　再說豪宅將降價！

Fed升息一碼　柏瑞：後市審慎樂觀

好驚險！台股終場逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點

謝金河／川普的12道金牌喚不回聯準會

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

張杰曬女兒了！首曝「雙胞胎近照」

冬至2招轉運祕法！吉時快喝發財水

30度暖冬至！14℃冷氣團2波大雨變天

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢調回應了！

狄鶯爆「確定退出演藝圈」！

更多

最夯影音

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面