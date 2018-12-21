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央行總裁關鍵問答　一次看懂理監事會議重點

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▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）
▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

中央銀行昨（20）日召開今年最後一次理監事會議，此次仍決議維持央行重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率不變，分別為1.375%、1.75%、3.625%；同時也預測明年全球及主要經濟體景氣走緩，雙雙下修今、明年經濟成長。以下為理監事會議會後記者會中，媒體所提出的關鍵問題，與央行總裁楊金龍的回答全文。

Q：央行對明年台灣經濟成長率預測值大幅下修，從上季的2.48%降為本次的2.33%，下調了0.15個百分點，降那麼多是央行因為什麼原因？

A：主要是因為台灣的主要貿易夥伴全都下修明年經濟成長率，且世界貿易組織（WTO）也下修明年經濟成長；台灣明年出口、進口額也都下修，因此央行下修明年經濟成長估值。

Q：美國聯準會（Fed）對明年升息次數從3次降為2次，是否代表美元走勢已到頂？市場擔心台灣資金外流情況是否會持續？如果央行不採取預防性升息，是否代表有下調（降息）空間？

A：美國長期中性利率雖從3%降至2.75%，有些投資機構預測美元可能在明年某段時間走弱，但那也只是一種預測，匯率本來就很難去預測。像是去年到今年初、各國貨幣對美元走升時，大家也認為美元會一直貶，但今年爆發美中貿易衝突，加上美國升息，後來美元就一直走強。代表匯率真的很難預測，還有資金移動的情況也是一樣。

央行不會採取預防性升息、預防性貶值，但理監事會議是根據明年經濟及物價的預測，目前採取適當寬鬆政策，當然也應該還有（降息）空間。

Q：央行報告內容有提及台灣超額儲蓄減少，是代表投資有增加，但卻下修明年經濟成長，不是自相矛盾？

A：因為投資增加導致超額儲蓄減少，而非超額儲蓄減少帶動投資增加。另外，剛提到的投資增加指的是政府支出、民間消費支出增加，至於央行會下修經濟成長率，主要還是跟剛剛有提到的「外需」減少有關。

Q：外媒報導，台灣央行錯過搭上升息列車，因台美利差擴大導致資金外流，央行何時要讓利率恢復正軌？

A：央行升息是理事會根據經濟指標做決定，不會因為明年不確定性很高，就趁現在經濟稍微好一點的時候，趕快調升利率，明年經濟下滑後再做調降，央行是採取比較穩健的做法。

至於台美利差擴大的部分，我們有參考國際清算銀行（BIS）資料，台灣利率雖然低，但和其他國家與美國的利差相比沒有比較大；而且我國銀行體系獲利能力比去年還好，信用成長率也比去年高，而銀行體系對中小企業放款也增加。

Q：時事的問題請教，對於促轉會提的「鈔幣去蔣化」，總裁是否對新台幣硬幣有評估改版？

A：央行沒有評估改版問題，也有將資料提供給促轉會了由他們評估。行政院之前也發布新聞稿，強調目前並沒有改版計畫，央行也未編列預算。昨天蔡英文總統也有針對這個議題發表意見，我想已經講得很清楚了。

Q：總裁是否會建議財政部思考擴大公債發行規模？

A：美國公債發行量大，主要是因為美國政府財政赤字，外債也高，所以必需籌措資金，導致公債市場變得非常龐大。事實上財政部公債發行量少，無法符合壽險業需求，這與台灣的財政狀況有關；台灣財政赤字不高，所以很難要求財政部增加發行公債。

而財政部發行公債，是中央銀行寫信委託發行的，但因財政上沒那個需要，今年稅收又可望較預算數超收500億元，因此財政部就無法擴大公債發行規模。

Q：台美利差擴大，導致國人赴海外投資風氣盛行，包含壽險基金，但也導致避險成本增加，央行如何解釋台美利差造成的狀況？

A：雖因利差的關係導致避險成本提高，但其實在南韓、歐元區都是一樣。投資需求越高，避險成本也會提高，換匯點也會提高；這些成本加上供需因素，就是全部的避險成本。即便避險成本提高，新增投資標的收益率也同時會上升。美國近期公債殖利率也有下滑的趨勢，避險成本也就不會再上升。

Q：央行的CPI調降，有無評估過現在非洲豬瘟對台灣農業產值及物價的影響？台灣受到中國大陸豬瘟威脅，假設發生會不會衝擊台灣物價？

A：農委會有持續密切關注豬瘟議題，如果豬瘟入境台灣的話，對於農畜產業影響會相當嚴重，但對於物價水準影響並不會很大。豬肉上漲對大陸物價水準影響會很大，但在台灣，比較不會有這現象。

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關鍵字：央行,楊金龍,升息,台美利差,經濟成長,豬瘟,Fed,降息,去蔣化,央行懶人包

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