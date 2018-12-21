股民不賺還倒賠！台股2018年寫下這最慘3大紀錄



▲回首2018年的台股，除了跌破萬點，還寫下最慘3大紀錄。（圖／翻攝自網路）

記者劉姵呈／台北報導

台北股市受到美中貿易戰效應衝擊，加上企業獲利衰退，美國12月又再升息，搭配美國政府停擺疑慮再起，拖累全球股市連日收跌，導致投資人無所適從，讓全球股市表現慘不忍睹，也拖累台股歷經史上最慘的12月，而回首2018年的台股，除了跌破萬點，還寫下最慘3大紀錄。

今年倒數最後6個交易日，12月來台股已累計下跌213點，外資法人賣盤傾巢而出，累計12月至今日止，外資已賣超664億，法人對12月台股紅包行情漸不看好，台股恐寫下歷史上以來最慘的12月。

首先，台股自10月11日股災後大跌660點，跌破萬點後，在12月初曾重新站穩2天，但在美股重挫拖累下，萬點關卡一去不回頭，累計到今日收盤止，今年台股已跌966點，再者，根據統計資料顯示，三大法人今年賣超台股一共4,531億元，其中外資法人就賣超達3,546.78億。

最慘的是，今年上市公司市值就蒸發2.66兆，以11月底累計開戶人數來計算，股民今年根本做白工，且平均每位股民資產約縮水超過25萬元。

美股大崩盤，台股今日表現雖相較其他亞股抗跌，指數開低走高，終場則以9,676.67點作收，上漲2.15點，在富時指數盤後生效的影響下，尾盤爆量震盪，成交量增加到1103億元；但根據證交所統計，三大法人僅投信為買超，外資及自營商仍是持續賣超的狀況，合計賣超48.15億元。

摩根投信經理張瑜倫指出，Fed12月決議再升息1碼，即便官員微幅下修美國今明兩年GDP成長，並調降明年升息幅度，透露些許鴿派訊息；但相關調整仍未能滿足市場更為鴿派的期望，失望性賣壓湧現，加上美國政府近期再次爆發停擺疑慮，一連串消息面紛擾拖累全球股市近日震盪擴大，連動市場投資情緒也備受考驗。

張瑜倫建議，回顧過去五年震盪加劇之際，MSCI全球指數累計跌幅超過10%的兩段期間，股票大盤累積跌幅高達17%和10%，反觀高息股同期間僅回檔13%和8%，顯示在股息收益傘保護下，高息股在行情波動時刻，相對一般股票耐震、能提供較佳的下檔保護，長線波動度比一般股票來得低。

許多投資機構都指出，2019年為動盪不安的一年，法人建議，面對未來波動度逐漸增加的環境，不妨於股票組合中適度加入「高息股」配置，以穩定股票部位變動。