Bethesda《星空》外媒評分出爐！　綜合評價87分：前面10幾小時很辛苦

▲ Bethesda《星空》外媒評分出爐。（圖／翻攝自 metacritic）

記者樓菀玲／綜合報導

即將正式上市的 Bethesda 科幻新作《星空》（Starfield），遊戲綜合評價在稍早之前正式解禁，多數外媒普遍給予正面評價，讓遊戲在 metacritic 的綜合評分來到 87 分，不少媒體對於遊戲中所展現的大宇宙設計感到讚嘆，也有媒體對遊戲前期體驗略有微詞，認為遊戲前面需要花 10 幾小時暖身才會開始覺得好玩。

Bethesda Game Studios 全新科幻大作《星空》即將在 9 月 6 日正式登場，玩家除了能在群星間冒險、探索超過一千個行星，並造訪繁華的都市外，還需前往充滿危險的基地、穿越荒野風景，並駕駛及指揮夢想中的星艦，為了持續進行冒險，玩家須發掘各種動植物，以及製作藥物、食物、裝備和武器等各種資源。

大多數媒體普遍對遊戲表示好評，像是星際探索、規模恢宏感、自由度等要素，甚至更有媒體評論本作是 Game Pass 訂閱服務的殺手級應用，更是定義一個時代的代表遊戲之一。

不過也有媒體對遊戲內的部分缺點表達意見，像是 IGN 認為遊戲需要撐過前面 10 幾個小時才會覺得好玩，加上玩家在星際之間移動並沒有類似於「快速移動」的手段，遊戲在 RTX 3080 環境之下仍然還是會有大量錯誤發生，運作過程不太穩定。