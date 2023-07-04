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疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場　職棒球星現身引尖叫

▲疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場，職棒球星現身引尖叫。（圖／記者游瓊華攝）

▲疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場，職棒球星現身引尖叫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

因為疫情睽違三年未辦、每次開班都秒殺的台中陽光棒球夏令營今天登場，邀請經典賽國手中信兄弟吳哲源、富邦悍將曾峻岳，及曾於日、台兩地職棒發展的陽耀勳、曾獲中職打擊王、安打王的張正偉等四位球星，擔任神秘嘉賓，參加營隊的小球員首度和球星近距離接觸，開心的要簽名球，個個樂翻天。

▲疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場，職棒球星現身引尖叫。（圖／記者游瓊華攝）

▲前中職打擊王、安打王的張正偉日前退役轉任教練，立委張廖萬堅特別獻花。（圖／記者游瓊華翻攝）

陽光棒球夏令營每年都由立委張廖萬堅自籌經費舉辦，張廖萬堅表示，陽光棒球營純粹是民間活動，未領取政府補助，2004年創辦以來，除因疫情停辦，今年邁入第16屆，這項為期4天的棒球夏令營，由於口碑佳，年年報名秒殺。為求公平，一律開放現場報名，今年疫情解封後復辦，還有家長清晨六點多就自備板凳「卡位」等報名，不到半小時就額滿。

▲疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場，職棒球星現身引尖叫。（圖／記者游瓊華攝）

▲中職會長、立法院副院長蔡其昌今天也到場致意。（圖／記者游瓊華攝）

今天立法院副院長委蔡其昌也到場致意，推崇張廖萬堅長期推動基層棒球，20年來為了把棒球營辦下去，四處努力募款，募來的錢全投資孩子，關心基層棒球。

主辦單位陽光城市發展協會理事長李文烈說，營隊循往例，提供部分名額，讓弱勢學童免費參加，體驗進球場、打棒球的樂趣。大家都說台灣國球是棒球，但很少人願意主辦基層營隊，讓孩子體驗棒球運動，感謝創會榮譽理事長張廖萬堅的堅持，用20年時間，讓更多孩子接觸並愛上這項運動，這是很不容易的事。

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