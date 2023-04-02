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大陸 大陸焦點 特派現場

4歲女兒高燒！爸媽抹「長輩秘方」幫退燒慘了　送加護病房急救

▲桃園市1名4歲女童24日凌晨被發現躺在床上無呼吸心跳，媽媽發現趕緊送醫急救仍不治，警方察覺女童疑似長期營養不良，已報請檢察官相驗確認死因。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲女童因吸收過多酒精導致急性中毒。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

中國大陸廣東驚傳照護悲劇。一對父母為緩解4歲女兒的反覆高燒，竟多次用濃度達75％的酒精擦拭愛女身體，導致女童因急性酒精中毒造成大腦功能受損，被送進加護病房急救。

綜合陸媒報導，女童父母當時見孩子反覆高燒，便將酒精噴灑至棉片後擦拭、敷蓋女兒身體長達1整天。女童隨後就因出現嘔吐、精神萎靡及全身無力被父母緊急送醫，然而，女童入院不久就被確認已陷入昏迷，緊急送進加護病房。

醫師檢查發現，女童出現急性酒精中毒引發的嚴重代謝性酸中毒，大腦功能嚴重受損，好在女童經緊急治療2天後就甦醒，目前正接受神經內科的復健治療，且除語速稍慢外沒有其他大礙。女童父母表示，他們只是照上一代傳下來的方式替孩子退燒，不知道竟會如此嚴重。

醫師則指出，未揮發的酒精被女童皮膚吸收後，導致她出現急性中毒症狀，嚴重時可能導致呼吸衰竭甚至死亡。同時呼籲家長，捂汗（阻止身體發熱）、刮痧、藥物灌腸都是不可信的偏方，一定要就醫治療。

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