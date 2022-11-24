讓日本贏球的那個男人！教頭森保一「大膽用兵」　板凳2人攻破球門

▲日本國家足球隊總教練森保一，被外媒盛讚是「讓日本贏球的那個男人」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本國家足球代表隊在本屆卡達世界盃分在被喻為「死亡之組」的E組，23日卻爆冷以2比1踢贏4屆冠軍德國隊。日本隊教頭森保一在下半場一口氣換上5名替補球員，最後踢進2分逆轉勝的正是其中2名效力於德甲球隊的板凳球員，神調度廣獲外媒盛讚。

▲日本教頭森保一眼見落後德國1分，下半場上演神調度奪勝。（圖／路透）

英媒《每日郵報》在報導中盛讚，54歲總教練森保一無疑是這次日本隊踢勝德國的「策畫者」，總是穿著西裝出場的他，以世界足壇最聰明之人而聞名。森保一在1993年10月以球員身分於卡達首都杜哈參加資格賽，卻經歷著名的「杜哈悲劇」，當時日本被韓國以2顆淨勝球，擠出1994年世界盃的窄門。2022年世界盃正好又在卡達舉辦，他以教頭身分帶領日本締造隊史首次擊敗德國的奇蹟，洗刷過去悲劇。

報導指出，昨天（23日）分組賽首場比賽，日本隊光是先發陣容就有5名在德國足球聯賽中踢球的球員，板凳上也有3名在德踢球的替補球員。日媒「RONSPO」報導，上半場日本隊處於被動，持續被德國控制著終場，進入下半場後，森保一把5個換人額度全部用掉，以富安健洋代替長友佑都，改為3後衛陣型，再接連換上進攻型選手三笘薰、淺野拓磨、堂安律、南野拓實。

▲下半場替補上場的日本中場球員堂安律踢進追平分。（圖／路透）

現效力於德甲球隊弗賴堡的堂安律，上場不到5分鐘就攻進球門，將比數扳平為1比1。在比賽第83分鐘時，也在德甲踢球的淺野拓磨接到隊友長傳，趁著後防疏忽，用個人球技撬開了德國知名門將諾伊爾（Manuel Neuer）的鐵壁防守，踢進關鍵超前分，最終日本隊就以2比1逆轉勝，除了日本隊在世足史上首度戰勝德國外，也是自2010年踢贏丹麥後，睽違12年再度於世足擊敗歐洲球隊。

▲替補上場的球員淺野拓磨（右）接到隊友板倉滉（左）的長傳後踢進關鍵逆轉分。（圖／路透）

森保一賽後受訪表示，這是依賴全隊努力頑強的拚搏才拿到的勝利。美媒ESPN評論，「日本下半場在中場進行更強的壓迫，快攻風格擾亂了德國隊，如果沒有替換5人上場，就不確定能否扭轉局面了。」英國BBC也以「日本教頭森保一歡慶戰勝德國的歷史性勝利」為題報導，內容提到日本首勝讓E組賽事變得更加有趣，現階段哪支球隊能擠進16強仍無法預測。

日教頭神調度「杜哈悲劇」變卡達奇蹟！ 擊退德國有望闖8強



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