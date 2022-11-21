內蒙古羊群「詭異繞圈」12天　牧場監視器拍下離奇畫面

記者柯沛辰／綜合報導

內蒙古一處牧場近日出現詭異事件，有上百隻羊集體繞圈，截至15日為止，已經持續至少12天之久，且至今似乎仍在持續。影片曝光後，許多網友憂心忡忡，擔心這可能是某種訊號，甚至是世界末日的徵兆，在網上掀起熱議。

中國官媒《人民日報》在推特貼出影片，從中可見有上百隻羊繞著圈走，有時會有幾隻羊停下腳步，「羊很健康，但行為原因仍就是個謎」。

▲女主人調閱監視器，發現羊群已經詭異繞圈10多天。（圖／翻攝自推特／人民日報）

《紐約郵報》（New York Post）也報導，事件發生在內蒙古包頭市一處牧場，內部有34個羊圈。不過，苗姓女主人近日巡視「13號」羊圈時，赫然發現羊群圍成一個圈，且以順時針方向不停繞圈，幾乎沒有停歇，讓她當場嚇了一大跳。

苗姓女主人回頭調閱監視器，發現羊群從4日起就開始不停繞圈，速度有愈來愈快的趨勢，更奇怪的是，其餘33個羊圈並無異狀，只有「13號」羊圈有如此情況。

▲女主人實際拍下現場畫面。（圖／翻攝自推特／人民日報，下同）

影片曝光後，有些網友推測羊群是感染李斯特菌，出現「迴旋病」（Circling disease）的症狀，起初感染的動物會厭食、抑鬱或迷失方向，最終引發腦炎，倚靠在靜止的物體上，或向某一側不停轉圈。

不過，感染通常是因為飼料遭污染引發，而且羊隻感染後，通常會在病發後24小時至48小時死亡，因此難以解釋影片中的羊群為何能持續繞圈10多天，更無法解釋其餘33個羊圈為何沒有異狀。

許多網友看完紛紛表示，「難道是世界末日的徵兆」、「也許這是焦慮症狀」、「代表牠們需要更大的空間吃草」，還有人認為「其實螞蟻也會有類似的繞圈行為」、「這就是羊群效應」、「或許只是種種巧合下的行為罷了」。

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