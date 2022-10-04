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深耕計畫成果長　嘉大音樂系《如果．IF ONLY》微電影首映

▲▼ 嘉大音樂學系「如果．If only」微電影首映會。（圖／嘉義大學提供）

▲ 嘉大音樂學系「如果．If only」微電影首映會。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學111年度高教深耕計畫A主軸成果展，將於10月5日上午10點在民雄校區大學館揭開序幕，同時也是高教深耕計畫第一期最後一年，不受疫情影響，計畫依然持續進行，期盼藉由這場展出呈現嘉大4年來在「落實教學創新及提升教學品質」之執行成果，讓大家更了解與認同嘉大的努力。

成果展共安排16個互動式攤位，並有豐富的DIY體驗活動，如DIY生態瓶、香氛蠟燭、礦物尋寶、VR體驗及小型蘭展，攤位多元，此外，還有行動餐車販售手沖咖啡及食品科學系學生自製的蛋糕、奶酪等，有吃有玩。

嘉大極具盛名的音樂劇演出，今年首次以「原創音樂微電影」方式呈現，原創劇本出自104學年度「導演與實務」課程製作，由嘉大音樂系學生擔綱演出，希望為觀眾帶來耳目一新的體驗，邀請您一同欣賞這部兩個外型、個性迥異的男孩，在陰錯陽差之下交換了彼此的靈魂，進而改變人生找到真愛的勵志微電影。《如果．IF ONLY》音樂微電影搶先看：https://youtu.be/DNgUf6Z4Xik


期待他們的演出能讓觀眾感受嘉大學生的真誠及努力，如同微電影中的歌詞Together be yourselves, and we can do it。
微電影索票請洽：
民雄校區-音樂系辦公室范小姐05-2263411#2701
蘭潭校區-教務處計畫辦公室陳小姐05-2717027/張小姐05-2717028
首映會加碼抽2023年音樂劇「史瑞克」演出門票(憑票根領獎)
更多消息請搜尋
Facebook：NCYU嘉大音樂劇團https://reurl.cc/KxQkrj
Instagram：ncyumusicaltroupe https://reurl.cc/LMzvr4

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