深耕計畫成果長　嘉大音樂系《如果．IF ONLY》微電影首映

▲ 嘉大音樂學系「如果.If only」微電影首映會。(圖/嘉義大學提供)

記者翁伊森/嘉義報導

嘉義大學111年度高教深耕計畫A主軸成果展,將於10月5日上午10點在民雄校區大學館揭開序幕,同時也是高教深耕計畫第一期最後一年,不受疫情影響,計畫依然持續進行,期盼藉由這場展出呈現嘉大4年來在「落實教學創新及提升教學品質」之執行成果,讓大家更了解與認同嘉大的努力。

成果展共安排16個互動式攤位,並有豐富的DIY體驗活動,如DIY生態瓶、香氛蠟燭、礦物尋寶、VR體驗及小型蘭展,攤位多元,此外,還有行動餐車販售手沖咖啡及食品科學系學生自製的蛋糕、奶酪等,有吃有玩。

嘉大極具盛名的音樂劇演出,今年首次以「原創音樂微電影」方式呈現,原創劇本出自104學年度「導演與實務」課程製作,由嘉大音樂系學生擔綱演出,希望為觀眾帶來耳目一新的體驗,邀請您一同欣賞這部兩個外型、個性迥異的男孩,在陰錯陽差之下交換了彼此的靈魂,進而改變人生找到真愛的勵志微電影。《如果.IF ONLY》音樂微電影搶先看:https://youtu.be/DNgUf6Z4Xik



期待他們的演出能讓觀眾感受嘉大學生的真誠及努力,如同微電影中的歌詞Together be yourselves, and we can do it。

微電影索票請洽:

民雄校區-音樂系辦公室范小姐05-2263411#2701

蘭潭校區-教務處計畫辦公室陳小姐05-2717027/張小姐05-2717028

首映會加碼抽2023年音樂劇「史瑞克」演出門票(憑票根領獎)

