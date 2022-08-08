快訊／苦命媽闖北市府！砸爛社會局長盆栽　背後原因惹鼻酸

▲台北市政府8日早上傳出一名女子尾隨員工，闖入社會局局長辦公室大鬧。（圖／ETtoday資料照）

記者張君豪、黃資真／台北報導

台北市政府今（8）日早上9時許傳出一名女子趁員工刷卡進入大樓時尾隨在後，直接衝去社會局局長辦公室，將放在櫃上的盆栽怒摔在地上，現場人員隨即報警處理。據了解，這名女子原來希望替自己的22歲植物人孩子申請24小時照護，然而由於外勞因為防疫政策難以入境，人力不足的情況下，僅能提供時段性照護，女子才會憤而闖入社會局辦公室提出訴求。目前該名女子被警局帶回偵辦中。