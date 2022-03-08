醜爆！IG秘境「天空之城」重新塗裝　網氣炸：金門美學剩迷彩？

▲金門秘境級的軍事景點「天空之城」閒置碉堡，因地基淘空離岸翹起，被喻為日本宮崎駿動畫電影「天空之城」。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

金門秘境級的軍事景點「天空之城」閒置碉堡，因地基淘空離岸翹起，被喻為日本宮崎駿動畫電影「天空之城」。金湖鎮公所基於保護牆面，將碉堡漆上迷彩色，但引來民眾反彈，怒批「金門美學就只剩迷彩嗎？」

該座碉堡建造於1980年代，坐落於金湖鎮后園海灘，近年成為打卡熱點的E-094軍事據點「天空之城」，原本與周遭沙灘顏色相近，但不知何時已被悄悄換上迷彩新裝，整體看起來相當嶄新耀眼，但也與周遭環境格格不入。

▲IG秘境「天空之城」全新塗裝曝，迷彩色塗裝引來批評。（圖／記者林名揚翻攝）

網友紛紛上網留言表示不解與不滿，怒批「很醜」、「傻眼」、「如果還有經費，可以去除個漆嗎？」、「每次一有錢就亂搞，真的從來不讓人失望。」、「沙灘上的碉堡噴草地迷彩？」、「維持原樣不好嗎？」、「金門如果觀光蕭條真的是人禍造成的」、「金門美學就只剩迷彩嗎？」、「樸素的天然貌美村姑變身為酒店女郎。把經費用來補強地基更適合吧！」

▲▼金湖鎮鎮公所解釋，該處本是軍事據點，且該處外牆原本即為迷彩偽裝，但因軍方長時間閒置而褪色，重新油漆粉刷是要加強防護。（圖／記者林名揚翻攝）

不過，也有另一派網友力挺，「或許這也是地方政府的美意，只是我們還不習慣。換個角度給一個新的視角」、「碉堡外觀原來就是迷彩漆，只是風蝕褪色，現在漆迷彩漆有什麼問題嗎？難道有點歷史的軍事設施就要保持破舊現況，以符合部份人士的期待，然後被風砂磨蝕，鋼筋外露銹蝕，最後倒塌，淹沒在時間的長河嗎？」

金湖鎮鎮公所解釋，該處本是軍事據點，且該處外牆原本即為迷彩偽裝，但因軍方長時間閒置而褪色。此次公所爭取修繕經費，設計單位將牆面重新油漆粉刷，藉以加強防護，避免風吹日曬雨淋，導致外牆爆裂或鋼筋裸露，而變成危險海砂屋。

但在設計單位重新上漆後，嶄新顏色讓人感覺突兀，金湖鎮長陳文顧說，原本立意與構想單純，如今沒料到卻意外發酵，讓一眾網友不解並引發熱議。