淡水渡船小開竟是「黑道堂主」　獨霸碼頭壟斷！兇狠手段起底

▲綽號鴨鴨的張男（跪者左二），2019年接掌北聯幫北政堂堂主，父親過世後留下的渡船生意則是由其大哥接掌。（圖／翻攝自YouTube「三角湧企業」）

圖、文／CTWANT

台北市北投警方農曆年前逮捕北聯幫北政堂堂主、綽號「鴨鴨」的張男，以及集團成員共8人，他們涉嫌以「假鈔騙虛幣」，詐欺幣商27萬顆泰達幣（USDT），市價近900萬元。據了解，北聯幫近年在各地從事多起暴力討債，鴨鴨2019年接掌北政堂堂主，而他的來頭不小，是淡水唯一一家渡船「順風航業」的小老闆，其父張顯光是八里當地知名角頭，當年去世時，黑道喪禮排場驚人。

2019年10月20日八里知名地方角頭張顯光去世，喪禮上請來白龍、白獅等多個陣頭表演外，包括北聯幫、四海幫、竹聯、松聯等幫派都派人到場致意，政界、地方人士齊聚致哀，場面隆重盛大，這場黑道喪禮轟動地方。

▲鴨鴨的父親張顯光是淡水地區地方知名角頭，過世時各幫派大老、政要齊聚致哀，隆重的黑道喪禮轟動一時。（圖／翻攝自YouTube「三角湧企業」）

其實，張顯光是八里地方角頭，早年曾因不滿救生艇在淡水河上穿梭救人，影響漁獲，他曾拿魚叉刺傷一名救難人員，被依《殺人罪》判刑5年2月。後來他經營順風航業，為了霸佔八里、淡水渡船行業，遇上同業就蓄意擦撞、惡名昭彰，2006年警政署全台大掃黑時被捕，離譜的是員警上門時，他正在痛毆妻子，張男被上銬帶走時，妻子還挺身護夫。

後來張顯光終於打下一片天，在淡水擁有「獨家」渡船生意，他育有2子，目前渡船由大兒子接掌家業，二兒子「鴨鴨」高中畢業後和一票北投北聯幫兄弟走的近也加入幫派，2019年張顯光過世，同年鴨鴨即接掌新成立的堂口北政堂，成為堂主，小弟尊稱他為「鴨哥」，他個性圓滑、十足生意人，不過如牽扯上利益，行事手段兇殘，絕不寬貸。

去年8月間，鴨鴨指使旗下多名小弟以雙面彩色影印機印製千元假鈔，分工裁切後，帶著近900萬真鈔和假鈔與幣商面交，最後貍貓換太子，騙走幣商27萬顆泰達幣，氣得幣商牙癢癢，要警方儘速抓人破案。鴨鴨為了避風頭，又因食髓知味，領著另批小弟跑到台中犯下另一起虛擬貨幣搶案。

▲來往淡水、八里渡船的「順風航業」，由鴨鴨父親張顯光一手創立，但目前家業由鴨鴨的大哥一手打理。

警方成立專案小組追查期間，調查局也因假鈔一事加入偵辦，經跟監蒐證多時，正要發動搜索逮人時，鴨鴨突然換乘媽媽名下的BMW大七，帶著一名小弟驅車南下台中，10多名專案小組人員徹夜守在旅館外，趁早上6時許，迅速進房逮人，當時鴨鴨還在睡夢中，搞不清楚狀況驚問「你們是誰」，員警表明身分後將2人上銬逮捕。

不過，鴨鴨到案後針對泰達幣詐欺、搶奪案等全部推的一乾二淨，不過警方依照其手機、電腦內訊息，以及監視器畫面等證據，讓鴨鴨百口莫辯。

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