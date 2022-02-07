　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

反對新竹大享容器擴廠先得一分　居民提告自救業者恐將須停工

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

位於新竹縣竹北市的大享容器公司申請擴建廠區，業者所提環境影響說明書，前年經新竹縣政府環境影響評估審查委員會審查通過，新竹縣府並於去年（2021年）公告審查結論，當地民眾黨籍市民代表林碩彥等8人主張審查程序有瑕疵，若放行恐造成難於回復的損害，提告反制，台北高等行政法院今裁定林男等人所提訴訟終結前，停止執行新竹縣府本件審查結論。

台北高等行政法院裁定理由指出，新竹縣府環評審查委員會沒重新驗證業者本件環評說明書內容，包括排水、水污染、空氣污染等資訊、數據的正確性、可信度與完整性，且業者的環評說明書也有沒回應的情形，但審查會仍僅以書面審查確認、沒開會討論，使「意見交流、集思廣益、交互辯證」的合議制精神蕩然無存。

裁定理由指出，即使業者依審查委員會要求，提出部分補充、說明，但卷內資料看不出審查委員閱覽後已同意的證據，且由於沒再次實質合議審查，審查會就通過業者環評說明書與審查結論，代表審查程序有瑕疵。

此外，法官認為業者承諾廢污水零排放，根本沒有達成的可能，審查結論卻以業者的承諾逕行通過環評，完全沒依照《環評作業準則》評估，而業者承諾2026年12月31日前完成T6製程、全面使用天然氣，以及分別在2026年、2031年將T3製程、T2製程更新為天然氣窯爐，法官同樣認為「根本無實現之可能」。

法官指業者的承諾不能兌現，將導致懸浮微粒、硫氧化物、氮氧化物等空氣污染物無法降低，加上審查會對於地形地貌的重大變更，沒依照《環評作業準則》評估，顯然是基於錯誤的事實認定或不完全的資訊而通過業者本件環評說明書，新竹縣府據此所做審查結論的合法性存有疑義。

法官認為，若仍聽令新竹縣府本件審查結論繼續執行，「實與法治國之依法行政原則大相違背」，據此認定新竹縣府本件審查結論沒有立即執行的公益，今裁定在林男8人所提訴訟終結前，停止執行，本件裁定可抗告，若就此確定，已整地動工的大享容器，將須停工。

大享容器製造玻璃容器、設廠逾半世紀，為增加產能，申請將原有3.9公頃廠區擴建成5.8公頃，周邊居民抗議，指大享容器生產設備全天候運轉，長期製造噪音、空氣與水污染，違規紀錄眾多，是新竹縣環保局列管的前10大污染源工廠之一，因此反對縣府准許大享擴廠。

當地竹北市民代表林碩彥帶領鄉親抗爭，並和另外7人提告，要求撤銷新竹縣府公告本件審查結論的行政處分，正由台北高等行政法院審理，法官今天的裁定指出，林男8人都住在大享容器本件開發行為影響的5公里範圍內，有資格提告。

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
引水人「月薪80萬」　神祕工作內容曝光
80kg小六弟脂肪肝！媽驚：都吃清蒸水煮　醫聽「恐怖菜單」搖
沒領到開工紅包！員工騎車載母來砸雞蛋　老闆傻眼
台大女星宣布「放棄健保」遷陸戶籍　翻臉劉樂妍
炎亞綸早預測「年後會地震」　開工日超晃「規模5.5」又中了
快訊／規模5.5地震！　北捷緊急減速
快訊／宜蘭18：58規模5.5有感地震！「全台有感」雙北狂晃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄阿公開車遊彰化　聽導航逆向上快速道路　差點擦撞彰化縣長車

挽回女友竟以「滾水燙貓致死」惡男下場曝　愛貓律師：希望可入獄

反對新竹大享容器擴廠先得一分　居民提告自救業者恐將須停工

台東小貨車不明原因冒煙起火　駕駛急叩119撲滅

獨／黑心房仲+前屋主聯手隱瞞　正妹落購屋陷阱：市府選擇性執法　

潮州火車站驚傳劫財色！女不從慘遭刺脖　惡狼搶千元12小時落網

小客車台65逆向下匝道　迎面撞飛重機騎士！駕駛：聽導航指示

愛犬衝出「害女騎士摔車亡」！飼主急否認　1根狗毛秒打臉

快訊／國3北上兩車碰撞！樹林段「紫爆」回堵4公里

上網獵豔專挑幼齒！少女拒陪睡見1萬酬勞秒心動...他偷拍傳雲端

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

12歲老貓1次就會「蓋硬幣」特技　伸出奶油小手壓住❤爸超驚訝！

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

高雄阿公開車遊彰化　聽導航逆向上快速道路　差點擦撞彰化縣長車

挽回女友竟以「滾水燙貓致死」惡男下場曝　愛貓律師：希望可入獄

反對新竹大享容器擴廠先得一分　居民提告自救業者恐將須停工

台東小貨車不明原因冒煙起火　駕駛急叩119撲滅

獨／黑心房仲+前屋主聯手隱瞞　正妹落購屋陷阱：市府選擇性執法　

潮州火車站驚傳劫財色！女不從慘遭刺脖　惡狼搶千元12小時落網

小客車台65逆向下匝道　迎面撞飛重機騎士！駕駛：聽導航指示

愛犬衝出「害女騎士摔車亡」！飼主急否認　1根狗毛秒打臉

快訊／國3北上兩車碰撞！樹林段「紫爆」回堵4公里

上網獵豔專挑幼齒！少女拒陪睡見1萬酬勞秒心動...他偷拍傳雲端

路透：台灣央行允許德意志銀行恢復遠期外匯交易

納豆腦出血開刀！醫勸「4習慣」注意了：便祕恐害血壓飆

「去年表現超失望」　陳鏞基嘗試皮拉提斯求改變

完賽後感受到觀眾熱情！黃郁婷感動：就像在主場作戰一樣

網怒《華燈3》等太久　模仿金句「好好珍惜大家在等待的」嗆小編笑炸

三大名師推薦熱門潛力股！伺服器機殼大廠、利基型記憶體　6檔各擁題材

別再笑「五趾襪」！舒服到連Jennie都在穿　3大好處出乎你意料

2月號日雜附錄開箱：SNOOPY多口袋收納袋、9色眼影盤適用又可愛

黑澤❤安達大銀幕放閃！2022日本真人電影…網激推7部必衝電影院

Stray Kids奪冠出輯「首週銷量狂漲41萬張」　《Kingdom》6團發展曝

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

濱海公路重大車禍！轎車幾乎解體

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

濱海公路「馬3遭聯結車輾碎」！1男搶救不治

姊妹年前年後先後殞命徒留老病父母淚眼相送

老爸外遇婆婆　女兒一段話為母復仇

上士揪女兵喝酒　強吻揉胸下場慘

傳播妹跳樓亡控吃案　三重警回應了

206旅士官長初六失聯　車內輕生亡

億級富豪硬上壽星按摩妹慘了　「弄痛妳」對話曝

基隆男利器傷人 警方速查到案

男載母衝合歡山賞雪　失溫被送醫

快訊／國1「1大車、1小車」追撞　紅爆回堵2公里

更多熱門

相關新聞

米克斯怕洗澡　撞碎整面玻璃逃跑

米克斯怕洗澡　撞碎整面玻璃逃跑

要快點好起來喔！網友張家梁家中飼養一隻超害怕洗澡的米克斯犬，小年夜這天牠發現自己要被帶去沖水時，嚇得馬上逃跑奪門而出，沒想到竟撞碎整面「透明玻璃門」，臉頰當場見紅滲出血來，好險沒有傷到眼睛和其他部位，嚇得家人趕緊帶毛孩去看醫生。

康寧2021年財報報喜　每股賺進58元

康寧2021年財報報喜　每股賺進58元

敲一下右邊窗戶！玻璃透肉包Q臉

敲一下右邊窗戶！玻璃透肉包Q臉

一直被偷窺！她發現玻璃後毛毛臉

一直被偷窺！她發現玻璃後毛毛臉

即／誤踩油門　77歲男撞破台中醫院急診大門

即／誤踩油門　77歲男撞破台中醫院急診大門

關鍵字：

大享容器玻璃環評新竹縣政府竹北市

讀者迴響

熱門新聞

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

快訊／《全明星》粿粿要結婚了！

快訊／洛威拿慢慢去當小天使！

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

濱海公路重大車禍！轎車幾乎解體

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

更多

最夯影音

更多
回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面