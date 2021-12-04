嘉縣青創新市集　「朴通聚落市集」12月11日登場

▲▼水道頭文創聚落 「朴通聚落市集」12月11日微醺登場。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

朴子市「朴通聚落市集」12月11日上午11時至晚間6時在嘉藝點水道頭文創聚落精彩登場，正值冷颼颼的冬季，為迎接即將到來的聖誕節與新年，嘉義縣文觀局以「微醺˙小酌季」為主題，讓民眾體驗幸福微醺和交換禮物，帶給民眾最暖心的週末時光。這場活動招募30家藝文青創品牌，當天還有「香料熱紅酒體驗」及多組街頭藝人現場演出，邀請大小朋友來嘉享受悠閒與慢活。



這次市集結合聚落新進駐品牌「Tinco 金工」與知名果醬品牌「果食男子」共同推出「香料熱紅酒」活動，讓民眾在日式建築裡認識香料，品嘗溫潤香甜的紅酒，讓老師帶領大家認識紅酒器皿－錫杯的奧妙之處。



文觀局表示，紅酒體驗活動須至粉絲專頁線上報名，除了紅酒體驗，當天還規劃9組街頭藝人輪番演出，內容有小丑表演、歌唱、吉他和薩克斯風，晚間5點以精彩的火舞表演溫暖冬季的市集，歡迎朋友們來水道頭帶回滿滿暖心的回憶。

「嘉藝點水道頭文創聚落」是嘉義縣第一個文創聚落，前身為日治時代東石國中宿舍群，有9家文創業者進駐，業者類別多元，包含文化歷史、陶藝創作、生活工藝、咖啡輕食、手作烘焙等。



嘉義縣政府去年10月在文創聚落成立「文創中心暨觀光學院」，目前每個月推出特色手藝工作坊和藝文展覽，打造在地美學生活氛圍。



「嘉藝點水道頭文創聚落」開放時間為周三至周日上午11點至下午17點，地點位於朴子市山通路14號日式建築群（東石國中旁、縣立圖書館對面），歡迎喜愛藝文活動的朋友來此探索。



更多活動資訊請搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁；活動期間配合中央防疫措施，建議民眾盡量帶口罩並保持社交距離。

★【12/11活動流程】

類別 時間 事項

朴通市集 11:00-18:00 市集活動時間

12:00-18:00 冬響－街頭藝人音樂演奏、表演

藝文活動 12:00-13:00 街頭藝人彈唱表演(文創中心前廣場)

13:00-14:00 街頭藝人彈唱表演(秘樂園)

14:00-15:00 街頭藝人彈唱表演(文創中心前廣場)

14:00-15:00 街頭藝人彈唱表演(翌莎咖啡旁)

15:30-16:30 小丑默劇表演(文創中心前廣場)

15:30-17:30 薩克斯風演奏(秘樂園)

17:00-18:00 街頭藝人吉他彈奏(翌莎咖啡旁)

17:00-18:00 街頭藝人彈唱表演(文創中心前廣場)

17:00-18:00 火舞表演 (朴樂廣場)