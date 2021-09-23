台中色軍官開車載同袍　摸胸搭肩問「多久和男友做」！性騷擾判刑

▲林男開車載小方，途中不斷伸手碰觸及言語騷擾。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／粽和報導

台中林姓男軍官日前開車載單位女同事小方（化名）一起到好市多購物，結果在途中不斷伸手碰觸小方胸部、肩膀，還問「通常和男友交往多久會發生性關係」，台中地方法院依性騷擾防治法判處林男有期徒刑2月。

根據判決書內容，林男去年2月7日開車載小方一起到好市多購物，當時小方坐在副駕駛座，沒想到林男突然雙手環抱住小方，碰到胸部、肩膀等部位，看到小方用手擋住才縮回去。

小方指控，她上車後就在滑手機，林男則說「不要再滑否則不開車」，還變本加厲說「那你撒嬌給我看，不撒嬌不開車」，接著小方要求要回家，林男開始拉住她的手，環抱住她的胸和肩，最後終於開出停車場，但一路上仍有許多騷擾動作。

「停等紅綠燈，他一手就握方向盤，一手伸過來想要摟我的肩」，小方表示，林男還問她「通常跟男友交往多久會發生性關係」，雖然她心裡感到很不舒服，但還是應付回答「2、3個月」。

林男到案一概否認騷擾小方一事，不過法官查看小方事後透過LINE向友人傾訴內容，與過程供述皆符合，因此採信小方說法，依性騷擾防治法判處林男有期徒刑2月。