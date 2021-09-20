淺水灣最美伸展台！全新打卡點「芝蘭觀景台」　夕陽＋海景一次看

▲淺水灣最新景點芝蘭觀景平台開放。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

北海岸是騎乘自行車的熱門景點之一，交通部觀光局表示，位於北海岸的芝蘭公園海上觀景平台已正式對外開放，透過平台可欣賞新北三芝淺水灣的夕陽景色，還能眺望海景，體驗「海上最美伸展台」踏浪斜暉相映的美景。

觀光局表示，芝蘭公園海上觀景平台原建於民國79至80年間，原先有二層平台、高約3米，平台可銜接一旁公園步道及淺水灣沙灘，過去是北海岸的夏日休閒勝地，後因長期海水侵蝕，經專業團隊評估後認為有安全疑慮而拆除。

觀光局指出，相關單位花費2年多，進行原址重建，新設3公尺高、57公尺長的波浪般護欄平台，並邀請三芝在地藝術家胡棟民等人，與環境美學專家陳俊良攜手合作設計，打造象徵婚戒的浪漫意象裝置，營造給予新人及情侶滿滿的祝福，透過平台步道民眾可欣賞淺水灣美麗的夕陽景色並眺望無敵海景。

▲▼芝蘭觀景平台坐落於「雙灣」自行車道旁。（圖／觀光局）

觀光局表示，有海上最美伸展台之稱的「芝蘭公園海上景觀平台」將成為北海岸國家風景區內最新亮點，其坐落於「雙灣」自行車道旁，日後來到淺水灣可以騎著自行車享受微風徐徐，於淺水灣商圈享用特色店家的咖啡與下午茶點，並觀賞淺水灣夕陽，帶動北海岸觀光圈及相關觀光產業發展。

觀光局將2021年訂為自行車旅遊年，推出16條多元自行車路線，「雙灣」自行車道即屬其中之一條北海岸線。北觀處處長陳美秀表示，為推廣自行車旅遊，打造北海岸完善自行車動線相關設施，包含「雙灣」、「灣塔」、「萬金」、「湖海灣」沿線景觀設施改善。

▲▼芝蘭公園海上觀景平台已正式對外開放，透過平台可欣賞新北三芝淺水灣的夕陽景色，還能眺望海景。（圖／觀光局）

觀光局並在動線端點規劃公共自行車租賃站、大眾運輸及多元服務設施，旅客可前來體驗北海岸4大自行車動線，暢遊濱海風光、體驗騎遊樂趣，並搭配芝蘭公園海上觀景平台，串接周邊商圈及多元自行車道，營造北海岸旅遊廊帶，帶動疫後觀光的國內外旅遊。