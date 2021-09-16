第四屆進博會倒計時50天　參展商開搶第五屆展位

記者趙禕/上海報導

距離第四屆中國國際進口博覽會還有50天，已經有參展企業簽約開搶將在明年舉辦的第五屆進博會展位了！在今天「第四屆進博會開幕倒計時50天新聞通氣會」上，除了介紹本屆進博會各項籌備工作進行的情況，還有多家企業簽約成為2022年第五屆進博會的參展商。

▲第四屆中國國際進口博覽會倒計50天，各項準備工作有序進行中。（圖／記者趙禕攝）

即將於今年11月5日到10日在上海舉辦的第四屆中國國際進口博覽會，為了發揮參展企業與採購商對接的最大效果，大陸各省市和國務院國資委等部委已經組成了39個交易團、近600個交易分團參加進博會；並且梳理出4萬家目標採購商，透過各種方式協助參展商和採購商成功對接。

基於過去三屆成功舉辦的經驗，迄今已經有超過200家的世界500強和行業龍頭企業報名參加今年第四屆進博會的展出；還有多家來自台灣的企業也將參展今年的進博會。

從首屆開始已經連續三年參加進博會展出的東森自然美集團，今年不但繼續參展，展位面積達到500平方米，是去年展位的將近三倍大；屆時將透過光影和互動式自然藝術融為一體，營造一種身臨“自然之美”境地的沉浸式體驗；在5.2米高的圓柱數位大屏裝置串接自然之館，通過鐳射投影、立體環繞屏，打造超炫的全息Plus Show，帶給參觀者震撼生動的燈光交互體驗。同時還將與合作夥伴東森ecKare共同展示自然美產品的科技創新力，帶來一系列全新的美妝與護膚產品；另外還會在展會現場舉辦多場「美妝護膚科普分享」互動論壇，讓到場客戶和觀眾都能更直觀了解自然美的品牌魅力。

▲東森自然美今年的展位將比去年大三倍，要帶給採購商光影和互動式自然藝術融為一體的沉浸式體驗和全新的美妝與護膚產品系列。（圖／記者趙禕攝）

今天的新聞通氣會上，還有包括普華永道、松下、花王、飛利浦等知名企業在內的39位企業代表和中國國際進口博覽局及國家會展中心簽約成為2022年第五屆進博會的參展商。這些參展商多半都是參加過多屆進博會的老面孔；已經參加過三屆進博會的澳大利亞夢蒂貝羅酒莊的品牌總監魏瀾表示，對於進入中國大陸市場時間較短的他們來說，參加進博會的展出為他們的品牌打開市場知名度非常有幫助，再加上參加進博會都是專業採購商，對他們這種以高端小眾客戶為主要目標的企業來說，也能更精准有效的觸及目標客戶。

▲▼多家企業與中國國際進口博覽局簽約成為2022年第五屆進博會參展商。（圖／記者趙禕攝）

由於全球各地新冠疫情仍有許多不確定性，今天的新聞通氣會沒有介紹今年線下參展人員和採購商的防疫要求，主辦單位將在具體要求確認之後再行發布。

▲簽約參展第五屆進博會的展商認為進博會為他們的產品進入中國大陸市場帶來很大的助益。（圖／記者趙禕攝）