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台中「百年老店小開」偷吃未成年　名車載妹全直擊

中秋將至，擁有百年歷史的台中「社口犁記餅店」湧現排隊人潮。犁記餅店第5代接班人張男因偷吃未成年少女，被法院判刑。

▲中秋將至，擁有百年歷史的台中「社口犁記餅店」湧現排隊人潮。犁記餅店第5代接班人張男因偷吃未成年少女，被法院判刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

擁有百年歷史、以台式綠豆沙月餅打響名號的台中「社口犂記餅店」，驚爆家族醜聞！本刊接獲餅店小開妻子投訴，指她先生劈腿成性、偷吃多名女子，甚至包括未成年少女，小開的妻子忍無可忍，提出告訴，並訴請離婚，法院今年7月依違反《兒少性剝削條例》將她的丈夫判刑1年2個月、緩刑3年，但他始終不認錯，還向妻子索討女兒的撫養費，更拒絕妻子探視女兒，相當誇張。

中秋將至，上週日，位於台中市神岡區的百年老店「社口犂記餅店」湧現排隊人潮，搶購遠近馳名的台式綠豆沙月餅，店內一名年輕男子坐在櫃檯前，偶爾跟著工作人員忙進忙出，他就是犁記創始店第五代接班人張姓男子。

張男曾開著白色改裝休旅車載少女（圖）出遊，被太太的友人發現蒐證。（已變裝處理，讀者提供）

▲張男曾開著白色改裝休旅車載少女出遊，被太太的友人發現蒐證。（圖／已變裝處理，讀者提供）

本刊調查，張男的父親是犂記餅店負責人，29歲的張則是小開，娶得美嬌娘還生了2個女兒，但今年7月他卻因偷吃未成年少女，遭高等法院台中分院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判刑1年2個月、緩刑3年。

少女向張妻坦承與張男發生性關係，張妻取得證據後提告。

張男會留下不名譽的前科，是因為他婚後仍不斷偷吃，太太忍無可忍，決定抓姦提告。張妻A小姐婚後發現丈夫慣性外遇，於是委託友人蒐證，結果意外發現丈夫與一名未成年的女高中生過從甚密，前年7月，丈夫曾開著自己的百萬名車，與少女北上基隆某商場幽會，一個月後，張還與少女到台中豐原的摩鐵開房間。

張男（右）與A小姐（左）2013年奉子成婚，張家當時席開80桌舉辦盛大婚宴。（翻攝臉書）

不過，去年通姦除罪化，張男免責，但因他偷情的對象是未成年少女，檢察官還是依違反《兒童及少年性剝削防制條例》將張起訴，今年3月，台中地方法院判張有期徒刑1年2個月、緩刑3年，檢方認為判得太輕，提起上訴，今年7月底，高等法院台中高分院維持一審原判。

針對相關投訴，張男透過委任律師林元浩指出，A小姐的指控都是子虛烏有，其他不予回應。

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