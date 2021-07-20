快訊／林口三井Outlet確診員工足跡曝！　上週這三天上班9小時

記者楊蕓／新北報導

新北20日增加6人確診，其中有4人為居隔陽性，2人為新增個案。衛生局進一步公佈確診者公共場域足跡，案15542（三井專櫃員工）上班時間為13、14、17日的上午11點至晚上8點半；案15557則是11日上午8點曾赴新莊宏泰市場外圍攤商，停留時間約1小時。

針對林口三井Outlet員工確診，新北市府啟動安心企業快篩與社區快篩。新北市長侯友宜在防疫記者會中說明，截至今天已完成923人快篩，全數陰性，其他員工篩檢持續進行中。預定恢復營業日為21日下午，員工入場均須持陰性證明。