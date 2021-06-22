首播送全聯禮券！6／25看《料理之王2》留言抽千元

料理之王2活動小組企劃

全新一季的全聯《料理之王2》將在本週五（6/25）晚間9點，準時於 ETtoday新聞雲全平台盛大開播，鎖定「ETtoday新聞雲FB」、「ETtoday星光雲FB」粉絲專頁，收看第一集直播影片，並留言最喜歡哪道菜以及原因，就有機會抽到全聯1000元禮券！

本季《料理之王》由 LuLu黃路梓茵擔任節目主持人，首席導師由「亞洲廚神」Jason Wang 王凱傑（第三集後加入）、「松露主廚」廚佛瑞德 Fred、台菜大師「阿發師」施建發等擔任，要帶給觀眾最專業的講評；首集更找來「被音樂耽誤的美食家」巫啟賢、陽光女神 Janet 謝怡芬擔任飛行導師，陣容相當堅強。

【《料理之王2》首播線上看 抽獎活動】

1. 活動時間：2021/6/25(五) 21:00 – 2021/6/28(一) 13:59。

2. 活動辦法：觀看「ETtoday新聞雲FB」或「ETtoday星光雲FB」粉絲專頁《料理之王2》第一集直播，在直播貼文留言分享最喜歡第一集的哪道菜以及原因，即可參加抽獎活動。

3. 抽獎活動獎品：將於上述雙雲直播貼文，各抽出3位得獎者，每位得獎者皆可獲得全聯1000元禮券乙張。

想要收看最新的《料理之王２》節目，敬請鎖定每週五晚上9:00在ETtoday全平台、每週六晚上6:00 Jet綜合台。同時，也請至Youtube上訂閱料理之王頻道，就可隨時得到最新的節目資訊喔！

【《料理之王2》播出資訊一手掌握】

1、 ETtoday播吧BOBA（首播）：每週五21:00-22:30首播

2、 料理之王Youtube頻道：每週五22:30播出

3、 JET綜合台：每周六18:00-19:30播出

4、 超視美洲台 美西時間6/26(六) 17:00播出

5、 美洲超級台 美西時間6/27(日) 17:00播出

6、 美東台 美東時間6/27(日) 17:00播出

7、 MOD 315頻道（ETtoday綜合台）7/4起 每週日17:00播出