4歲童撲阿嬤身上「騎馬」！爸一聽真相怒譙前妻：心理變態　下場曝

▲女子當著兒子面與男友嘿咻，讓兒子返家後狂做不雅動作，氣壞阿嬤。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

蔡姓男子與妻子離婚後，前妻偶而會將4歲小孩接回家照顧，但某次小孩回來後，卻撲到阿嬤身上「騎馬」，甚至掀開尿布抓生殖器，阿嬤嚇得追問小孩，才發現蔡男前妻竟當著小孩面與男友嘿咻。蔡男事後得知，氣得當街痛罵，「做人不要心理變態」等，被前妻告上法院，但法官認為是「合理評論」，因此判他無罪定讞。

判決書指出，蔡男前妻2019年2月23日上午準備接小孩時，卻被蔡男拒絕，雙方在大街上起了爭執，蔡男更脫口，「做人不要心理變態，跟男人在相幹，變態，掀懶叫給小孩看，這個變態」，前妻氣得一狀告上法院。

經查，蔡男是因為小孩在家中一直做出男女性愛動作，還一直玩生殖器說，「媽媽跟阿伯有做這個動作，阿伯摸自己的小鳥，跟我說這個只有你能學」等，才讓他氣得痛罵前妻，「我說的是事實，變態只是形容詞」。

對此，蔡男母親也出庭作證表示，小孩某日夜裡突然爬到她身上屁股前後扭動，甚至打開尿布看自己的生殖器，讓她嚇得追問，「為什麼做這個動作」，沒想到小孩竟說出，「阿伯跟媽媽也都是這樣，阿伯就拿他的小鳥給我看，還說只有我可以學，別人不能學」。蔡母事後將此事告訴蔡男，讓蔡男氣得直奔社會局報案，並且帶小孩到醫院做心理諮商。

法官審理時，勘驗蔡母提供的影片，以及社會局、醫院的報告，認為蔡男怒罵前妻「做人不要心理變態」、「變態」、「這個變態」等語，是具體事實，且是個人意見表達，符合「合理評論原則」，因此判蔡男無罪。

檢方不服提出上訴，而二審法官認為，事發當時，在場有警察還有不少路人，就客觀上來看，足以貶損前妻的社經地位，應屬謾罵攻擊性的侮辱言詞，因此改依誹謗罪判蔡男拘役30天，得易科罰金。

對於判決結果，蔡男不服再度提出上訴，最高院則認為，蔡男與律師聲請主張調查必要證據，但二審法官既沒有裁定駁回，也沒有在判決理由中為何不予調查，有調查未盡及判決不備理由的違誤，因此發回重審。

更一審法官審理後認為，事發當時蔡男有理由認為言論屬真實，且也涉及未成年子女的利益及保護，明顯與公共利益有關，因此認定符合「合理評論原則」，最終決定駁回上訴，維持一審無罪原判。全案確定。